Réunie à nouveau ce mardi 7 décembre 2021, sous la présidence du chef de gouvernement, la commission des investissements a examiné 4 projets de conventions et en a approuvé 3 pour un montant global de 2,07 milliards de dirhams, devant permettre la création de 1.110 emplois directs et indirects.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mardi 7 décembre, à Rabat, la 83e commission des investissements, en présence de Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, et de plusieurs autres ministres.

Un communiqué de la primature indique que la commission a examiné 4 projets de conventions avec l’Etat et en a approuvé 3, pour un montant global de 2,07 milliards de dirhams, devant permettre la création de 1.110 emplois directs et indirects.

Les projets d’investissements examinés lors de cette commission sont dominés par le secteur des infrastructures, avec 1,8 milliard de dirhams, soit près de 87% du montant global projeté; suivi en seconde position par le secteur de l’industrie, qui totalise près de 270 millions de dirhams. Les projets à capitaux nationaux représentent la majeure partie des investissements projetés avec près de 1,8 milliard de dirhams.

La commission des investissements a par ailleurs procédé, concernant 2 projets antérieurement approuvés, à l’approbation d’un avenant de convention relatif à un projet touristique d’envergure dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et la finalisation des signatures d’un projet de convention cadre relative à un projet touristique important dans la région de Souss-Massa.

En cours de la réunion, Aziz Akhannouch a souligné la nécessité de veiller à l’efficacité dans l’instruction des projets examinés par la commission des investissements, et de maintenir, comme cela a été le cas depuis le début du mandat actuel, une cadence régulière de tenue des réunions.

Le chef du gouvernement a affirmé que les réunions de la commission des investissements constituent une opportunité de faire le point sur l’état d’avancement des projets importants approuvés lors des réunions précédentes, et d’avoir recours, si nécessaire, à l’arbitrage concernant les points de blocage éventuels. Il a également donné ses orientations pour que les réunions de la commission soient l’occasion de préparer en amont les projets futurs, afin d’offrir une meilleure visibilité à l’ensemble des intervenants.

Pour rappel, en moins d’un mois, les 3 dernières commissions d’investissement ont permis l’approbation de 21 projets de conventions et d’avenants pour un montant global de plus de 8,13 milliards de dirhams et la création de 7.660 emplois directs et indirects. Ces 3 commissions ont également permis de signer 2 conventions cadres pour un montant global de 7,31 milliards de dirhams, conclut le communiqué.