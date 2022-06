© Copyright : DR

Le volume trimestriel global des échanges sur le marché central et de blocs s'est établi à 10,2 milliards de dirhams au premier trimestre 2022.

Le volume trimestriel global des échanges sur le marché central et celui des blocs s’est établi à 10,2 milliards de dirhams au premier trimestre 2022, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique qu’il ressort en nette amélioration par rapport au niveau atteint à la même période de l’année dernière (9 milliards de DH) et que la hausse est ainsi évaluée à 13,3% en glissement annuel.

«Par marché, les échanges sur le compartiment central totalisent un montant de 9,5 milliards de dirhams, soit 93 % du volume global tandis que les transactions de gré à gré représentent 7 % du volume global, soit 0,7 milliard de dirhams. Notons que la structure des investisseurs en Bourse durant le premier trimestre 2022 reste marquée par le poids des investisseurs institutionnels», apprend-on.

Notons que sur le marché actions du compartiment central, les OPCVM concentrent 42 % du volume de ce premier trimestre, en progression de 14% par rapport au trimestre précédent et que les personnes morales marocaines représentent, pour leur part, 27 % du volume, en progression de 4 % par rapport au premier trimestre 2021. Aussi, les personnes physiques marocaines sont intervenues pour 20% du volume du trimestre enregistrant une progression de 10 % par rapport au trimestre précédent.

L’AMMC (Autorité du marché des capitaux) note également dans son dernier rapport sur le profil des investisseurs en Bourse que les indices de la Bourse ont affiché une tendance baissière au premier trimestre, avec des reculs respectifs du MASI de -5,85 % en février et de -1,94 % en mars, pour clôturer le premier trimestre 2021 à 12.818,11 points, soit -4,04 % par rapport à fin décembre 2021. «Le Morocco Stock Index 20 (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de -4,47%, à 1.037,15 points. En glissement annuel, les deux indices enregistrent une performance positive de +11,62% pour le MASI et de +10,84 % pour le MSI 20», conclut Aujourd’hui Le Maroc.