Kiosque360. Les Centres régionaux d’investissements de ces deux régions s’allient pour renforcer le développement du secteur de la logistique. Cet article est une revue de presse du quotidien Les Inspirations Eco.

Dans son édition du 1er décembre, Les Inspirations Eco nous apprend ainsi que les CRI du Souss-Massa et de Dakhla-Oued Ed-Dahab ont récemment conclu un accord via un mémorandum d’entente dans le but d’accompagner la dynamique de développement que connaissent les deux régions.

La première action de cet accord se fait en partenariat avec la startup CloudFret, et concerne le secteur de la logistique et du transport. "Il s’agit d’une action qui vise à accompagner les acteurs du secteur du transport et de la logistique dans les deux régions afin d’apporter des solutions efficaces permettant de réduire les coûts et de démocratiser l’accès au transport durable au Maroc, et à l’international également", explique Driss Jabar, CEO de CloudFret.

Les Inspirations Eco souligne que les deux régions jouissent d’un positionnement particulièrement stratégique. La région Souss-Massa, qui a été replacée dans le cadre d’une nouvelle centralité géographique conformément au discours royal prononcé à l’occasion du 44è anniversaire de la Marche Verte, représente aujourd’hui un pont reliant le Nord et le Sud du Maroc. De son côté, la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab représente un hub d’exportation vers l’Afrique subsaharienne et constitue un acteur majeur de développement économique des provinces du Sud. Les Inspirations Eco explique qu’en vertu de ce partenariat, les coûts logistiques seront revus à la baisse.

Cela étant, il faut noter qu'en l’absence de la garantie de pouvoir trouver du chargement retour, les transporteurs entre les deux régions ont généralement tendance à facturer à la fois l’aller et le retour. Il faut noter que ce partenariat leur permettra de trouver de nouvelles opportunités d’affaires, et ce, à travers l’ubérisation du transport routier de marchandises via la marketplace de la startup CloudFret.

Le journal précise que la plateforme permet, entre autres, de digitaliser le processus d’expédition des marchandises en offrant aux transporteurs un outil, à la fois simple et intuitif, de gestion des livraisons en temps réel.

De même, CloudFret accompagnera les acteurs du secteur dans l’étude et la mise en place d’une solution de transport optimale avec des conditions tarifaires préférentielles. Enfin, Les Inspirations Eco révèle que le secteur du tourisme est le prochain qui bénéficiera de la signature d’un accord entre les deux CRI.