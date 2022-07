© Copyright : DR

Kiosque360. La filière de la location immobilière saisonnière revit après deux ans de morosité en raison de la crise sanitaire. La demande explose d’ores et déjà, et cela concerne presque toutes les destinations touristiques du Maroc. Cet article est une revue de presse tirée de La Vie Éco.

Dans sa livraison actuellement en kiosque, La Vie Eco s’intéresse à la location saisonnière à l’approche des vacances. Le journal constate ainsi un fort engouement pour la location immobilière dans les villes touristiques du pays, à l’approche des vacances. Un trend qui est notamment boosté par le retour des MRE via l’opération Marhaba 2022 pour, entre autres, passer l’Aïd en famille et profiter également des vacances au Maroc.

Toutes les destinations, notamment les destinations balnéaires, sont plébiscitées et que l’intérêt porte aussi bien sur le séjour à l'hôtel que la location de tout type de biens (complexes résidentiels, appartements ou studios en immeubles, villas, riads…). «Ce qui impacte forcément les prix qui ont connu une certaine hausse», fait remarquer La Vie Eco qui explique que les propriétaires de biens immobiliers ont augmenté leurs prix, vu la forte demande sur les logements et compte tenu, aussi, du manque à gagner enregistré ces deux dernières années à cause de la pandémie.

La même source fait observer que, dans le sud, la ville d'Agadir affiche un taux de remplissage élevé pour le mois d'août dans quasiment tous les hôtels et que les responsables de la ville ne ménagent aucun effort pour achever les travaux autour de la ville, afin d'augmenter l’attractivité de la destination. «Les biens mis à la location sont également plus élevés que ceux de l’année dernière, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville», note La Vie Éco, soulignant aussi que, malgré la hausse des prix constatée, la disponibilité du bien n’est pas garantie.

La Vie Éco nous apprend aussi que d’autres villes, notamment au Nord, sont devenues bien plus attractives au fil des ans. A Asilah, les prix sont encore abordables et stables par rapport à l’année dernière. C'est également le cas à El Jadida ou El Oualidia, où les prix des biens proposés à la location peuvent culminer à 1.200 dirhams pour ceux donnant sur la plage ou disposant d'une piscine», indique La Vie Eco, ajoutant que la région de l’Oriental trouve aussi preneur.

L’hebdomadaire souligne, par ailleurs, que quelle que soit la destination, les propriétaires adaptent leurs prix en fonction de la durée du séjour.