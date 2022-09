© Copyright : Ayoub Ibnou Fasih / Le360 (capture image vidéo)

VidéoAprès la forte crise multiforme traversée à Marrakech-Safi, la reconstruction est indubitablement aujourd'hui une priorité parmi les priorités pour les investisseurs, les acteurs économiques et les financiers. Ce sont là les conclusions de l’étape de Marrakech des «Régionales de l'investissement», le roadshow de la Banque Populaire. Compte-rendu.

Alors que l’économie nationale entame une reprise, que les différents secteurs d’activité se redressent, les disparités régionales, elles, persistent. Contrairement à d'autres régions, où la reprise semble se rapprocher des niveaux pré-pandémique, Marrakech, qui a souffert des effets d'une forte crise multiforme, à cause de sa forte dépendance au tourisme, traverse certes une reprise qui reste néanmoins nettement moins spectaculaire qu'ailleurs.

Ce diagnostic a été clairement évoqué hier, jeudi 29 septembre 2022, au cours de l’étape de Marrakech de la deuxième édition des Régionales de l’investissement. Ce roadshow, organisé par la Banque Populaire, s’inscrit «dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie nationale de relance de l’investissement».

Cette rencontre a été l'occasion de prendre la mesure de l’état de l'activité économique de la ville et de sa région immédiate, dans un contexte marqué par des perspectives encore floues. Les effets de la crise se font en effet encore ressentir dans l'activité des acteurs économiques de la région.

La reprise donc reste fragile, et, signe patent, de potentiels investisseurs semble hésiter encore. Des statistiques communiquées par la Banque populaire, qui revendique une part de marché de 40% auprès des TPE, témoignent de cette prudence envers ce qui est encore perçu comme des placements risqués.

Sur un potentiel d’investissement détecté de 2,3 milliards de DH, la banque n'a en effet pu mobiliser, pour Marrakech, que 380 millions de dirhams. «Nous avons également dans le pipe des projets supplémentaires pour une enveloppe avoisinant les 400 millions de dirhams», a précisé à ce propos Abdelilah El Ouardi, président du directoire de la BP Marrakech-Beni Mellal, au cours de la présentation du bilan des réalisations de la première édition des régionales de l’investissement.

Un mot est d'ailleurs régulièrement revenu dans les discours et les déclarations des acteurs économiques, et des banquiers: la «reconstruction», significatif de l'ampleur de la crise traversée, bien qu'une autre perception, celle d'un certain renouveau, se laisse entrevoir. «A Marrakech, on travaille sur le mindset parce qu'on ne peut pas descendre plus bas. On est en train de travailler ensemble, main dans la main, dans la reconstruction, et ce, en dépit d'un contexte difficile», explique Youssef Mouhyi, président de la CGEM Marrakech-Safi.

Cette rencontre a également permis d’identifier les acquis de la Région Marrakech-Safi, et de dévoiler différentes stratégies territoriales ayant pour objectifs de promouvoir l’investissement, la création d'emplois, l'attractivité et la compétitivité de cette région.