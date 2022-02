© Copyright : AFP

Kiosque360. Sur Hautes instructions royales, le gouvernement a préparé un programme exceptionnel destiné aux agriculteurs et aux éleveurs, frappés de plein fouet par le déficit pluviométrique. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

"Une bouffée d’oxygène pour les agriculteurs", titre La Vie Eco dans sa livraison hebdomadaire en référence au programme exceptionnel du gouvernement, en exécution des Hautes orientations royales, destiné aux agriculteurs.

Face au déficit pluviométrique aigu, de l’ordre de 64% par rapport à la normale, ce programme est aux yeux de l’hebdomadaire "une décision salvatrice à même de venir à la rescousse des agriculteurs et des éleveurs frappés de plein fouet par cette problématique". Car l’approche proactive est l’essence même de ce programme ambitieux, selon la même source. Au menu, une série de mesures urgentes couvrant les différents axes du secteur agricole dans la perspective d’atténuer les lourds effets du retard des précipitations sur les agriculteurs et les éleveurs.

Le programme proposé par l’Exécutif est doté d’une enveloppe financière globale de 10 milliards de dirhams. Cette somme sera injectée dans le circuit économique national et va contribuer au maintien de l’activité. Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribuera, à lui seul, par un montant de 3 milliards de dirhams sur Hautes instructions royales.



L’objectif de ce programme est "d'aténuer les effets du retard des précipitations, d'alléger l’impact sur l’activité agricole et fournir l’aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés", explique l’hebdomadaire. Pour ce faire, trois axes principaux ont été retenus: la protection du capital animal et végétal, la gestion de la rareté des eaux, l’assurance agricole et l’allègement des charges financières des agriculteurs et des professionnels.

Dans le détail, le premier axe va nécessiter 3 milliards de dirhams et portera sur la distribution de 7 millions de quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs et de 400 000 tonnes d’aliments composés au profit des éleveurs de vaches laitières. L'objectif étant d'atténuer l’impact de la hausse des prix des aliments du bétail et de la régression des disponibilités en fourrage pour 2,1 milliards de dirhams.

Le deuxième axe, lui, porte sur l’accélération de la mise en œuvre de l’assurance sécheresse pour les agriculteurs, pour un capital assuré par les agriculteurs atteignant 1,12 milliards de dirhams sur une superficie de 1 million d’hectares.



Le troisième axe vise quant à lui le rééchelonnement de la dette des agriculteurs, le financement des opérations d’approvisionnement du marché national en blé et aliments du bétail, en plus du financement des investissements innovants en matière d’irrigation. Six milliards de dirhams ont été mobilisés par le Groupe Crédit Agricole.