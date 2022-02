© Copyright : DR

Kiosque360. Les créations d'entreprises sont réparties en 2021 puisqu’on ne compte pas moins de 104.748 nouvelles structures enregistrées au Registre de commerce. Dans le même sillage, les dépôts de marques ont augmenté de 16%. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inscriptions ECO.

Les créations d'entreprises ont repris de plus belle en 2021. Dans son édition du jour, Les Inspirations ECO rapporte que "la performance du tissu entrepreneurial s’est illustrée à travers l’évolution positive de l’activité de protection des marques, brevets d’invention, dessins et modèles industriels ainsi que celle relative à la création d’entreprises". Il précise que "le trend positif est particulièrement constaté au niveau des indicateurs de la propriété industrielle et commerciale relatifs aux déposants et aux entreprises marocaines, ce qui témoigne de l’intérêt grandissant que suscite la propriété industrielle et sa dimension stratégique pour l’entreprise".

Mieux encore, "les indicateurs enregistrés par son organisme font état d’une croissance de la quasi-totalité des demandes de titres de propriété industrielle au Maroc et des activités liées au Registre central du commerce, ceci en nette progression par rapport à l’année 2020 et à la situation en 2019, avant la pandémie". Et de détailler: "plus de 135.000 demandes de noms commerciaux (certificats négatifs) ont été délivrées par l’Office en 2021, enregistrant un taux d’évolution de 22%". Progression plus conséquente (+23%) pour les entreprises immatriculées au Registre de commerce avec une hausse de 104.748 entreprises, dont 72.227 personnes morales (+31%) et 32.521 personnes physiques (+9%).

Pour ce qui est de la répartition par forme juridique des sociétés (personnes morales) immatriculées au registre du commerce, au titre de l’année 2021, le quotidien relève "la prédominance des SARLAU (Société à responsabilité limitée à associé unique) avec une part de 56% et des SARL (Société à responsabilité limitée) avec 43,6% alors que la SA (Société anonyme) ne représente que 0,3% du nombre total des sociétés créées.

Sur le plan géographique, le journal note que "la Région Casablanca-Settat reste en tête du classement avec le plus grand nombre de créations d’entreprises PM (34% des immatriculations), suivie de celles de Rabat-Salé-Kénitra (15%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11%) et Marrakech-Safi (10%)".

Les Inspirations ECO constate une croissance des demandes d’enregistrement de marques (+16% par rapport à 2020), avec 17.820 demandes enregistrées contre 15.310 un an auparavant. Il indique que les demandes d’origine marocaine arrivent en tête avec 65% du total et 11.512 demandes (+20%). Elles sont suivies par les demandes d’origine étrangère (par voie nationale, qui sont au nombre de 1.748), ainsi que les demandes internationales désignant le Maroc (4.560) avec une croissance commune de 10%.

Le journal rapporte que la classe 3, selon la classification de Nice, relative aux produits cosmétiques et préparations non médicamenteuses, a maintenu sa position en tête du classement, avec 2.238 désignations et 19% de parts, suivie par les classes 30 et 5 relatives, respectivement, aux produits café, thé, cacao, sucre et aux produits pharmaceutiques et vétérinaires, avec 1.790 désignations (16%) et 1.747 (15%). La quatrième place est occupée par la classe 35 relative aux services de publicité, gestion des affaires commerciales (1.385), avec 12%. Et à la cinquième place, on trouve la classe 29 relative à la viande, poisson, volaille et gibier avec 1.168 désignations et une part de 10%.