Kiosque360. Le département de la pêche maritime vient de lancer un appel d’offres portant sur une assistance technique relative à l’affectation d'observateurs scientifiques à bord des navires de pêche.

Pour assurer une exploitation durable des ressources halieutiques, des observateurs scientifiques embarqueront bientôt à bord des navires de pêche nationaux et étrangers, annonce Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 2 septembre. La gestion et le développement durable des ressources halieutiques se trouvent au cœur des priorités de la stratégie Halieutis. Dans la continuité des actions déjà lancées dans ce sens, le département de la pêche maritime s’apprête à affecter des observateurs scientifiques à bord des navires de pêche nationaux et étrangers, en vertu des accords signés par le Royaume du Maroc et des conventions de pêche.

Au cours des missions en mer, les scientifiques devront procéder, entre autres, à des observations scientifiques en lien avec la zone de pêche, les espèces, les engins de pêche, le degré d’application de la réglementation nationale des pêches maritimes et des dispositions prévues par les accords de pêche concernant les différents volets techniques. Pour l’accomplissement de ses fonctions scientifiques à bord du navire, l’observateur scientifique peut consulter à tout moment les documents de bord (licence de pêche, journal de bord, rôle de l’équipage, cartes marines, etc.) et accéder à tous les locaux et compartiments ayant lien avec les activités de pêche. Il peut également manipuler et utiliser les instruments de bord tels que le radar, le goniomètre, le sondeur, le sonar, les jumelles, utiliser les équipements radio pour communiquer avec les autorités de son pays et procéder à des opérations d’échantillonnage biologique à des fins scientifiques.

D’ailleurs, le département de la pêche maritime vient de lancer un appel d’offres portant sur une assistance technique relative à l’affectation des observateurs scientifiques (hommes et/ou femmes), pour l’observation des activités de pêche en mer, par l’embarquement à bord des navires de pêche, en lot unique. L’ouverture des plis aura lieu le jeudi 3 septembre prochain. Le coût de cette opération est estimé à 11 millions de dirhams. Pour rappel, et pour assurer la durabilité de ses ressources halieutiques, le Maroc, pour devenir un acteur incontournable dans la formulation d'avis scientifiques, a lancé plusieurs projets tels que le renforcement de la recherche halieutique ou la gestion des principales pêcheries par le biais de plans d’aménagement contenant un dispositif de mesures axées sur la gestion raisonnable des stocks et de l’activité des navires. Il s’agit également de lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, à travers l’équipement de la flotte en balises de géolocalisation par satellite, la mise en place d’une procédure informatique de certification des captures et la création d’une agence dédiée qui a élaboré des plans d’aménagement aquacole le long des 2 façades maritimes.