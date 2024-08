Le succès des fraises marocaines au Japon

L’engouement pour les fruits rouges marocains, dont les fraises, à l’échelle internationale n’est plus à démontrer. Cette filière, qui a fortement évolué en quelques années, commence à se faire une place de choix dans les pays asiatiques. Les derniers chiffres indiquent que la position du Maroc sur le marché japonais des fraises surgelées s’est considérablement renforcée, relate le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 20 août.

«Ces dernières années, le Maroc a fait des progrès significatifs sur ce marché prometteur. Il faut dire qu’il y a à peine cinq ans, le Royaume était le cinquième fournisseur du Japon en fraises surgelées. Aujourd’hui, l’essor est tel qu’il se positionne à la deuxième place après l’Égypte qui demeure le principal fournisseur du Pays du soleil levant», lit-on.

Ainsi, en 2023, le Maroc a pu exporter 4.400 tonnes, contre 5.400 tonnes pour l’Égypte. Ensemble, les deux pays ont représenté 35% des importations totales de fraises au Japon, juste derrière la Chine qui a expédié 10.700 tonnes de fraises surgelées sur le marché japonais.

S’agissant de la campagne actuelle, au cours du premier semestre 2024, l’Égypte et le Maroc ont encore renforcé leurs positions, atteignant une part combinée de 44% des importations de fraises surgelées par le Japon. Toutefois, la situation pourrait se stabiliser à l’avenir, car les exportations chinoises atteignent généralement leur apogée au cours du second semestre, tandis que l’Égypte et le Maroc fournissent principalement leurs produits entre janvier et juin.

«À noter que le marché asiatique en général reste très attrayant pour les baies surgelées du Maroc et d’Égypte. Outre le Japon, les deux pays développent activement leur présence en Chine, qui était auparavant un fournisseur majeur de fraises surgelées dans la région. Cependant, tout porte à croire que l’empire du Milieu s’apprête à en devenir un importateur net», lit-on encore.

Le Maroc s’est imposé comme l’un des principaux producteurs de fraises, se plaçant dans le top 10 mondial en 2024, selon la World Population Review. La production nationale de fraises a ainsi atteint 166.955 tonnes, ce qui témoigne de sa position importante sur le marché international.

Cette réussite souligne l’évolution du statut du Royaume dans le domaine agricole. À noter que la Chine est en tête avec une production conséquente de 3,33 millions de tonnes, suivie par les États-Unis (1,05 million de tonnes) et l’Égypte (0,6 million de tonnes).