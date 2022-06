© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Kiosque360. Fortement impacté par les effets du Covid-19, le secteur du tourisme se reprend. Les derniers chiffres redonnent espoir et les années de vache maigre paraissent bien loin. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

C’est le retour des beaux jours pour le tourisme au Maroc. Le secteur a sévèrement souffert des effets du Covid-19, mais les derniers chiffrent montent une insolente santé. Au grand bonheur des opérateurs et des centaines de milliers de Marocains qui vivent de cette activité.

Citant un nouveau rapport de la Direction des études financières et des prévisions du Maroc, le quotidien L’Economiste en rend compte dans son édition du 28 juin. Ainsi, les recettes ont augmenté de plus de 300% durant le mois d’avril et de plus de 500% en mars, culminant à un montant total de 13,6 milliards de dirhams (1,3 milliard de dollars). Ce montant est inférieur de 4 milliards de dirhams (400 millions de dollars) à ce qui a été enregistré durant la même période en 2019, affichant un taux de recouvrement de 79,7%. Pour les mois de mars et avril, le taux de recouvrement était de 91,2%, ajoute le rapport.

Ces chiffres interviennent après une année difficile pour l’industrie du tourisme en 2021, principalement en raison des restrictions de voyage imposées par la pandémie du coronavirus. Le nombre de touristes ayant voyagé au Maroc a également quadruplé à la fin du mois de mai, par rapport à la même période en 2021, passant de 500.000 à 2,3 millions.

Sur ces 2,3 millions, 51% étaient des touristes étrangers tandis que 49% étaient des Marocains résidant à l’étranger qui visitaient à nouveau le pays. Le nombre de touristes reste cependant en baisse de près de 50% par rapport à la même période en 2019. Ce chiffre reste aligné sur les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui a déclaré que les arrivées de touristes internationaux cette année varieraient entre 30 % et 45 % par rapport à 2019.

Pour rappel, et dans le cadre du plan d’urgence de deux milliards de dirhams mis en place par le ministère du Tourisme pour atténuer l’impact de la pandémie sur les professionnels du tourisme, 1 milliard de dirhams a été dédié au soutien financier des Etablissements d’hébergement touristiques (EHT) classés, désireux d’améliorer la qualité de leur offre de produits et services. Cette subvention sert notamment à assurer l’entretien des équipements et des espaces, l’intégration des énergies renouvelables dans le secteur, la transformation digitale des établissements et la formation du personnel. Dans un premier temps, 737 établissements vont bénéficier de cette mesure. Toutes les demandes d’aide inférieures à 500.000 dirhams ont été satisfaites.