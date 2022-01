© Copyright : DR

Kiosque360. Porté par la SDR Souss-Massa, le projet de mise à niveau de la médina d’Agadir se concrétise avec la publication de l’appel d’offres relatif aux travaux d’aménagement paysager. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le projet de mise à niveau de la médina d’Agadir s’accélère. En tant que maître d’ouvrage, la Société régionale de développement du tourisme Souss-Massa (SDR) a récemment publié un appel d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagement paysager, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 26 janvier. La SDR procédera à l’ouverture des plis le 8 février prochain.

Le coût estimé des prestations? 2,8 millions de dirhams. Concrètement, les travaux d’aménagement paysager de la médina d’Agadir regroupent le terrassement, le revêtement du sol, la maçonnerie, le génie civil, la plantation, l’arrosage, le mobilier de jardin, la signalétique et la réseau d’éclairage.

Le délai global de ces travaux, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux, est évalué à 6 mois, dont 1 mois pour l’aménagement et l’équipement du parc pour enfant. L’entretien et le gardiennage prendront 12 mois, précise le journal, rappelant que la SDR a déjà lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la mise à la disposition des artisans intéressés de boutiques de la médina d’Agadir.

S’étalant sur un espace de près 4,5 hectares, la médina est connue sous le nom de médina d’Agadir ainsi que de médina de Coco Polizzi, l'architecte italien qui l'a reconstruite en 1992. Symbole de la renaissance de la ville, la médina d’Agadir a été pensée comme un pôle culturel et touristique mettant en valeur l’artisanat local et le patrimoine architectural et culturel amazigh. La médina d’Agadir a ensuite été acquise en 2019 par le Conseil régional Souss-Massa, à travers la SDR.