Kiosque360. A l’occasion des Journées européennes du développement (JED), le Chef du gouvernement a rappelé la position essentielle du Maroc dans le cadre des échanges avec l’UE. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le Maroc a participé aux Journées européennes du développement (JED) organisées à Bruxelles par la Commission européenne, sous le le thème «Global Gateway: créer des partenariats durables pour un monde connecté». Global Gateway met l’Afrique au cœur de sa stratégie, en tant que principal bénéficiaire du projet, avec quelque 150 milliards d’euros projetés, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 22 juin.

Représentant le Maroc, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a mis en avant le partenariat entre le Maroc et l’UE, notamment la position essentielle du pays dans le cadre des échanges. «Forts de ces acquis, le Maroc et l’Union européenne peuvent aujourd’hui investir des champs de coopération d’avenir, a-t-il déclaré. Pour exemple le Maroc est le premier pays au monde à s’engager dans la conclusion d’un partenariat vert avec l’UE. Cette orientation avant-gardiste et sa capacité avérée à livrer des résultats, lui confèrent une force d’émulation, de projection et de réussite, bénéfique à la fois pour le continent africain et pour la région euro-méditerranéenne».

Dans son discours, le Chef du gouvernement a également rappelé le leadership et le poids du Royaume . «Le Maroc, qui a intensifié durant les 20 dernières années ses échanges avec son continent d’appartenance, est aujourd’hui le 1er investisseur africain en Afrique de l’Ouest, et le deuxième sur le continent. La place qu’occupe aujourd’hui le Maroc est le fruit de la vision du roi Mohammed VI», a-t-il indiqué, évoquant notamment le Gazoduc Nigeria-Maroc.

«Ce projet de gazoduc reliant l’Afrique à l’Europe doit pouvoir être inscrit comme une initiative phare du plan Global Gateway tant il représente un vecteur puissant d’intégration régionale et bi-continentale. Le Maroc accompagnera l’Union européenne dans le déploiement de cette stratégie importante pour notre continent», souligne Akhannouch.