Le Maroc interdit l'importation des bovins et leur viande du Royaume-Uni

Kiosque360. La Douane a publié, début janvier, une circulaire interdisant l’importation de bovins et leur viande du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord. Cette mesure est valable un an et tient à des considérations sanitaires. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Les bovins et leur viande en provenance du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord ne sont plus admissibles au Maroc. Ainsi en a décidé l’ADII (l’Administration des douanes et impôts indirects) dans une circulaire. La mesure a pris effet le 1er janvier et est valable une année, précise le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 9 janvier. La décision a été adoptée en application d’une consigne écrite du ministère de l’Agriculture. L’explication donnée est que ces produits ne feront pas l’objet d’importation au Maroc, au titre de l’année 2023, en raison du statut sanitaire du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord pour les bovins, notamment avec la maladie de la vache folle. «Nos recherches font état d’une augmentation du taux de prévalence de la tuberculose bovine dans la zone à haut risque. Mais pas d’informations au sujet de la maladie de la vache folle. Soulignons tout de même qu’au même titre que la maladie de la vache folle, la tuberculose bovine est une maladie animale transmissible à l’Homme et affectant principalement les élevages bovins», souligne le quotidien. Selon l’analyse épidémiologique des données sur l’évolution des tendances de la tuberculose bovine, publiée par le département de l’Environnement, de l’alimentation et des affaires rurales du Royaume-Uni, mise à jour le 8 décembre 2022, il est dit que «dans l’ensemble de l’Angleterre, le taux d’incidence du troupeau pour les mois d’octobre 2021 à septembre 2022 était de 9,1, soit une augmentation de 0,3 par rapport aux 12 mois précédents». Le rapport indique également que les mouvements de bétail présentant une infection tuberculeuse non détectée sont considérés comme le moyen le plus courant de propagation de la maladie dans de nouvelles régions. «En particulier, les mouvements de bétail, à partir des zones de Grande-Bretagne à forte incidence de tuberculose bovine, présentent un risque important d’introduction de l’infection dans les zones de l’Angleterre, du Pays de Galles à faible incidence et en Écosse, qui est officiellement indemne de tuberculose depuis septembre 2009», lit-on.

Cette mesure est actée alors qu’au Maroc, le prix de la viande rouge devrait connaître prochainement une nouvelle hausse de 10 à 15%.



Par Nabil Ouzzane