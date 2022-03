© Copyright : DR

Le marché britannique pâtit depuis quelques semaines de la baisse de l’offre en tomate marocaine. Les exportations nationales de ce fruit étant limitées depuis le début du mois de mars, afin de réduire son prix de vente aux consommateurs marocains.

L’impact de la baisse des exportations des tomates marocaines se fait déjà ressentir en Europe. Selon le journal britannique spécialisé dans le domaine agricole, Fresh Produce Journal (FPJ), les restrictions à l'exportation de tomates marocaines depuis le début du mois de mars ont eu une influence négative sur l’approvisionnement du marché britannique qui souffre à la fois de la grève des routiers espagnols et de la baisse de production des producteurs sous serre britanniques et néerlandais.

«Les protestations des camionneurs espagnols contre la hausse du prix du carburant, la réduction des plantations au Royaume-Uni et aux Pays-Bas en raison de la flambée des prix du gaz, et l'interdiction des exportations marocaines pour faire baisser les prix sur le marché intérieur ont créé une pénurie de tomates en Europe», rapporte le journal.

En effet, après la hausse vertigineuse du prix des tomates sur le marché marocain à l’approche du mois du ramadan, pour atteindre jusqu’à 14 dirhams le kilo en début du mois de mars, le gouvernement est intervenu pour réguler les prix en limitant notamment les exportations de ce fruit afin d’augmenter l’offre sur le marché national et de faire baisser les prix de vente aux consommateurs, grâce au mécanisme de l’offre et de la demande.

L’exécutif a ainsi limité les exportations durant cette période aux seuls produits et marchés déjà inclus dans le cadre des contrats fermes producteur-exportateur-importateur ou encore en renforçant les contrôles à l’export selon les témoignages recueillis par Le360 auprès de certains producteurs-exportateurs de la tomate.

Les tomates cerises ne sont cependant pas concernées par ces restrictions à l'exportation, a indiqué à FPJ Fatiha Charrat, directrice commerciale du principal producteur-fournisseur de la tomate marocaine au Royaume-Uni, Delassus.

«Cette restriction n'est pas une situation habituelle. Normalement, à cette période de l'année, les prix sont stables parce que la disponibilité en Europe est correcte. Les tomates néerlandaises commencent à arriver sur les marchés ainsi que sur la production française et d'autres productions locales en Europe et au Royaume-Uni. En raison du coût élevé du gaz, les producteurs européens ont reporté la culture, créant un manque de production de tomates ainsi que de poivrons et du concombre», précise-t-elle.

Depuis l’entrée en vigueur du Brexit, les échanges commerciaux entre les deux pays connaissent une progression remarquable notamment dans le domaine agricole. Le Maroc a été le deuxième fournisseur de tomates au Royaume-Uni en 2021. Le Royaume a augmenté ses exportations de +33,68% vers le marché britannique entre 2020 et 2021, selon les dernières données de COMTRADE, la division des statistiques des Nations Unies (ONU), avec près de 97.330 tonnes exportées à fin 2021.

Les importations marocaines de fruits et légumes au Royaume-Uni ont généré à elles seules 190 millions de livres sterling en 2020, soit près de 2,5 milliards de dirhams selon les données communiquées par l’ambassade britannique au Maroc.