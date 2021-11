© Copyright : Farid mernissi

L’Agence nationale des ports (ANP) informe les agents maritimes qu’une nouvelle version du service relatif à la notification préalable de livraison des déchets à une installation portuaire sera opérationnelle à compter du premier décembre 2021, via PortNet.

Dans un communiqué conjoint diffusé ce vendredi 26 novembre 2021, l’Agence nationale des ports (ANP) et PortNet, le guichet unique national des procédures du commerce extérieur, indiquent que dès le 1er décembre 2021, une nouvelle version du service relatif à la notification préalable de livraison des déchets à une installation portuaire sera opérationnelle.

La mise en ligne de cette nouvelle version, qui s’inscrit dans le cadre du programme Smart Port, relatif à la simplification des processus et à la dématérialisation des procédures portuaires, résulte d’une collaboration inclusive entre l’ANP, les agents maritimes ainsi que l’ensemble des acteurs de la communauté portuaire et logistique. Elle couvre tous les ports de commerce gérés par l’Agence, souligne ce même communiqué.

Ce service, dont la mise à jour coïncide avec l’entrée en vigueur de la loi 71.18 relative à la police des ports, permet de maîtriser les impacts de l’activité portuaire sur l’environnement maritime et portuaire, de répondre aux nouvelles exigences de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) qui vise à prévenir et réduire au minimum la pollution due aux navires et cadrer la notification préalable de livraison des déchets à une installation portuaire.