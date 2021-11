© Copyright : CRI de l'Oriental

Le Centre régional d’investissement de l'Oriental et PortNet, le guichet unique national des procédures du commerce extérieur, ont signé lundi dernier, 8 novembre 2021, une convention de partenariat pour dynamiser la compétitivité des opérateurs de l’économie de la région.

Dans un communiqué conjoint, le Centre régional d’investissement de l'Oriental et PortNet, le guichet unique national des procédures du commerce extérieur, annoncent la signature d’une convention de partenariat visant à promouvoir la compétitivité des opérateurs économiques et à améliorer le climat des affaires au Maroc.

Cette convention vient donc appuyer la vision commune des deux organismes dont l’objectif est de rehausser la qualité des prestations proposées aux entreprises exportatrices et importatrices de la région de l’Oriental et assurer un parcours client unifié, simplifié et digital, via des solutions innovantes pour ainsi enrichir l’offre d’accompagnement existante, explique ce même communiqué.

Les deux parties s’accordent ainsi à faire converger leurs efforts et faire valoir leurs expertises, notamment dans leurs domaines de compétences, pour l'amélioration de la compétitivité des opérateurs et du développement économique de de la région, conclut ce communiqué.