Kiosque360. Présentée très prochainement au Conseil de gouvernement, la nouvelle charte de l’investissement est dotée d’un nouveau système d’appui. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Après 10 ans d’attente, la nouvelle charte de l’investissement sera très prochainement présentée au Conseil de gouvernement. Cette annonce a été faite par Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, lors de son oral, lundi 10 janvier, devant la Chambre des représentants, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 12 janvier. Une nouvelle charte élaborée en cohérence avec les orientations stratégiques royales, le Nouveau Modèle de Développement (NMD) et le programme gouvernemental.

Se caractérisant par un contenu clair, cette nouvelle version dispose d’un nouveau système d’appui visant à renforcer les incitations d’investissement pour rendre l’offre marocaine plus compétitive, comme l’explique le ministre délégué, avant d’jouter que «l’impératif de la relance économique exige une stratégie nouvelle qui vise à inverser la répartition actuelle entre investissement public et investissement privé et à stimuler l’investissement».

La nouvelle charte de l’investissement s’engage également à renforcer la dynamique des investissements directs étrangers au niveau national et à diriger les investissements vers les priorités stratégiques comme la création de l'emploi, l’amélioration de la valeur ajoutée, l’équité territoriale et la souveraineté nationale.

Toutefois, pour parvenir à prendre ce nouveau cap, des défis sont à relever comme le souligne le journal, parlant dans ce sens des problématiques liées au foncier, aux procédures administratives, au coût de l’énergie, au capital humain, au financement, aux infrastructures, à la logistique et aux transports ainsi qu’aux marchés publics.