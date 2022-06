© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Lors d’une conférence de presse tenue, lundi 27 juin 2022 à Casablanca, le groupe Banque populaire a annoncé le lancement de sa campagne Marocains du monde pour l’année 2022. La banque se mobilise désormais pour l’accueil et l’accompagnement des MRE à leur retour au Maroc.

Après deux ans d’absence, à cause des restrictions sanitaires dues au Covid-19, les Marocains du monde retrouvent cette année leur mère patrie. Pour accompagner ces retrouvailles et faciliter les démarches administratives des MRE, la Banque populaire déploie, cette année encore, sa campagne d’accueil et renforce son réseau pour répondre à un flux important de clients attendus.

«Cette campagne est toute particulière parce qu’on a été séparé pendant près de deux ans. Nous nous attendons à un flux important de Marocains du monde cette année. Il faudra bien les prendre en charge pour leur faciliter toutes les démarches qui nécessitent leur présence physique», souligne à cette occasion, la directrice exécutive marché Marocains du Monde, Soumia Alami Ouali.

Pour répondre à ce besoin, la BCP a renforcé le dispositif d’accueil dans les différentes agences bancaires du groupe en mettant en place un système de permanence et espace d’accueil privilégié, tout en préparant en amont, l’arrivée des Marocains du monde, en organisant à l’avance les rendez-vous à travers les centres de relations clients.

«Nous faisons également en sorte de continuer à servir tous ceux qui ne pourront pas venir cet été en leur permettant de traiter leurs opérations à distance à travers nos différents canaux digitaux», précise Soumia Alami Ouali.

De nouvelles offres seront également lancées pour répondre aux besoins des MRE et de leurs familles, notamment des packs dédiés à la famille et de nouveaux services indexés sur le transfert d’argent vers le Maroc.

La campagne de cette année connaîtra par ailleurs, la reconduite de la tournée Bladi summer tour, à travers des concerts musicaux et des pièces de théâtre qui feront le tour des différentes régions du Royaume pour célébrer les retrouvailles des Marocains du monde avec leur pays.