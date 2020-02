Irizar Group démarre l’année avec l’adjudication du plus grand marché d’autobus pour son usine au Maroc. Le carrossier espagnol d’autobus et d’autocars est l’adjudicataire de la fourniture de 200 autobus destinés à Alsa Al Baida pour le transport urbain dans la ville de Casablanca, rapporte Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 10 février.

Dans un communiqué publié sur son site internet, Irizar précise qu’il s’agit des autobus du modèle «Irizar i3le sur châssis Scania K320 UB4X2 LB Euro6». Ils seront personnalisés d’après les besoins opérationnels de la ville et de ses passagers et incorporeront la dernière technologie en termes de sécurité, confort et accessibilité. Ces autobus de 12 m de long auront une capacité de 33 personnes assises et seront munis de rampes pour fauteuils roulants et de places spécifiques pour les personnes à mobilité réduite.

Irizar fait aussi savoir que leur mise en marche sera progressive durant cette année, sans pour autant avancer de date précise. Ces nouveaux autobus seront ainsi fabriqués par Irizar Maroc dans son usine de Skhirat. «Irizar Maroc s’est consolidée comme centre productif du Groupe pour compléter la fabrication d’autobus et d’autocars d’Irizar Ormaiztegi et satisfaire ainsi les demandes de certains créneaux en Europe», indique le carrossier espagnol.

Il est à noter qu'Irizar Maroc possède une capacité de production de 500 unités annuelles et de moyens de production de pointe pour assurer les mêmes standards de qualité et fiabilité des véhicules fabriqués en Europe. Irizar Maroc fabrique actuellement les modèles Irizar i6, Irizar i6S et Irizar i3le. Elle exporte ses autobus en Europe, en Égypte, au Sénégal, en Libye et au Nigeria.

Signalons que les 700 nouveaux bus destinés à la métropole économique sont fournis par deux constructeurs, à savoir Irizar et Mercedes. Le délégataire du service de transport en commun par bus à Casablanca avait commandé 500 bus chez Daimler. Il s’agit de 420 bus solo Mercedes-Benz Conecto et 80 bus articulés Mercedes-Benz Conecto G. Le constructeur allemand avait aussi précisé que 150 bus avaient été achetés pour le compte de l’Etablissement de coopération intercommunale (ECI) Al Baida, ajoutant que les véhicules, qui seront produits dans l’usine turque de Daimler Buses, seront équipés conformément à la norme antipollution Euro VI.

Pour rappel, la société Alsa Al Baida avait promis, en janvier dernier, que «dès le mois de septembre 2020, la capitale économique resplendirait d’un nouveau visage avec l’arrivée de la première vague de nouveaux bus beaucoup plus modernes et à la pointe de la technologie». L’arrivée de ces nouveaux bus facilitera le transport de près de 350 millions de passagers chaque année.