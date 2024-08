Investissements: le Maroc vu par l’Espagne

Dans sa nouvelle étude «Invertir en Marruecos: Destino Prometedor para los Negocios Internacionales», Giambrone Law, un cabinet de conseil espagnol dans le domaine des affaires et de la compétitivité, énumère les principaux atouts qui ont permis au Maroc de se positionner parmi les centres incubateurs d’investissements internationaux dans divers secteurs.

«Le Maroc est devenu une destination attractive pour les investisseurs internationaux grâce à sa stabilité politique, son emplacement stratégique et ses politiques favorables aux entreprises», ressort-il de cette étude, reprise par le quotidien L’Opinion.

Le pays offre une économie diversifiée, des infrastructures en développement et un accès préférentiel aux marchés internationaux grâce à divers accords commerciaux. De plus, le Maroc propose des incitations fiscales et un environnement juridique favorable aux investisseurs, ce qui en fait un endroit idéal pour créer et développer des entreprises, indique Giambrone Law.

D’autre part, la loi 5-96 fixe les conditions de constitution et de fonctionnement des sociétés par actions au Maroc. Cette loi garantit la transparence et la bonne gouvernance d’entreprise, essentielles pour attirer et maintenir la confiance des investisseurs.

«Pour créer une entreprise au Maroc, il est essentiel de suivre une série d’étapes établies par le gouvernement pour garantir le respect de la réglementation locale. Cela comprend l’inscription de la société au registre du commerce, l’obtention du certificat de dénomination négative, l’établissement du capital social minimum requis et l’utilisation du guichet unique pour simplifier les procédures administratives. De plus, il est nécessaire d’obtenir toutes les licences et permis nécessaires selon le secteur d’activité et de s’assurer de l’inscription au système de sécurité sociale», peut-on lire dans le rapport.

Giambrone Law précise, d’autre part, que les investisseurs peuvent également se tourner vers diverses institutions et agences gouvernementales qui offrent conseils et accompagnement, comme les CRI (Centres régionaux d’investissement) et l’AMDIE (Agence marocaine de développement des investissements et des exportations), ajoute l’étude.

Ces entités fournissent une assistance dans le processus de création d’entreprise, y compris l’obtention de licences et de permis, et offrent des informations et un soutien aux investisseurs étrangers intéressés par le Maroc.

L’étude de Giambrone Law souligne que les incitations fiscales, le soutien du gouvernement et la stabilité du pays sont des facteurs clés qui continuent d’attirer les investisseurs du monde entier.

«Que ce soit dans les énergies renouvelables, le tourisme, l’industrie manufacturière, l’agriculture ou le commerce électronique, le Maroc offre un large éventail d’opportunités aux entrepreneurs et aux investisseurs. Investir au Maroc n’est pas seulement une décision stratégique, mais aussi une opportunité de participer à la croissance et au développement de l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique», indique l’étude.