Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

© Copyright : MAP

Les premiers financements du programme Forsa ont été octroyés au cours de ce mois d’août qui s'achève. Répartition par secteur, maturité des projets, impacts attendus... Dans cet entretien avec Le360, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, établit un bilan d’étape.

Les premiers financements du programme Forsa ont été accordés, combien de projets sont pour l'heure concernés?

Le déploiement du programme Forsa avance très bien. Tout au long du processus, des efforts conséquents ont été fournis par la SMIT [la Société marocaine d'ingénierie touristique, sous la tutelle du ministère, Ndlr], ainsi que dans les Régions du Royaume, avec la participation effective des forces vives dans ces territoires (autorités locales, élus, services extérieurs, Centres régionaux d'investissement -CRI, incubateurs, institutions financières, etc.). Les phases de sélection et d’accompagnement sont à des stades avancés. A ce jour, plus de 6.500 porteurs de projets ont déjà finalisé leur apprentissage sur la plateforme d'e-learning Forsa Academy.

Plus de 4.000 porteurs de projets sont en cours d’accompagnement par les incubateurs, notamment pour la préparation de leurs dossiers de financement. Le processus de financement a été entamé et généralisé à l’ensemble des régions du Royaume. Les prochaines semaines verront l’accélération du processus de financement des projets par les institutions de financement, pour atteindre un objectif de 5.000 projets financés en octobre, et 10.000 projets avant la fin de l’année 2022.

Quels sont les secteurs qui ont attiré le plus d’entrepreneurs? Quelle est la répartition par région des projets retenus?

Le programme a connu la participation de divers projets, dans divers secteurs d’activité. Cela étant, certains secteurs se démarquent, comme le tourisme, le commerce, l’agroalimentaire, l’artisanat et les services à l’entreprise. La particularité du programme est d’avoir pu attirer des projets très différents au sein du même secteur en termes d’innovation, de maturité et de profil du porteur de projet.

En termes de répartition par région, nous avons remarqué dès le lancement des candidatures une forte représentativité des zones rurales. A ce stade avancé du programme, la tendance s’est confirmée, avec 30% des projets retenus provenant des régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-Kénitra, et 70% d'entre eux répartis sur les autres villes et zones rurales.

Combien de femmes ont bénéficié du programme? Quelle est la nature des projets retenus?

Nous sommes très heureux de la participation féminine du programme. Encourager les Marocaines à entreprendre est l’un des objectifs du programme. A aujourd'hui, les projets portés par des femmes représentent 20% de la totalité des projets en cours de formation et accompagnement.

Cette participation est répartie sur l’ensemble des secteurs d’activités, avec une prédominance pour le tourisme, le commerce, l’artisanat et les services à l’entreprise. Le programme a mis en lumière des milliers de jeunes filles et de femmes inspirantes, qui se surpassent et font face aux différents défis pour mener à bien leur projet. Des femmes «coopérantes», qui emploient des dizaines de personnes, des jeunes filles tout juste sorties d’école avec une détermination infaillible, ou encore des femmes porteuses de projets très innovants à destination des entreprises.

Quelle est la tranche d’âge qui s’est le plus intéressée à ce programme?

Le programme Forsa se veut un programme grand public s’adressant aux personnes âgées de 18 ans et plus. Cela étant, Forsa est venu répondre à des problématiques liées à l’entreprenariat, à l’accès au financement et à l’employabilité auprès d’un cœur de cible majoritairement jeune, à savoir les 18-35 ans. Cette population représente aujourd’hui plus de 65% des porteurs de projets retenus pour la phase de la formation en ligne. Cela témoigne de la pertinence du programme vis-à-vis d’une cible jeune, qui manifeste une réelle volonté d’entreprendre.

Comment évaluez-vous le degré de maturité des projets retenus?

Suite à un process de sélection ficelé, une étude des candidatures a été réalisée par différents experts et par les équipes Forsa, permettant de ne sélectionner que les projets à fort potentiel de développement. Pour les projets déjà existants, ces derniers ont été sélectionnés justement sur leur degré de maturité. Pour les projets en idéation [en processus de création, Ndlr], ceux-ci ont été sélectionnés sur la base d’une matrice permettant de croiser le potentiel de développement et le degré de motivation de l’entrepreneur.

Ainsi, les candidatures retenues ont donc eu toutes leurs chances de réussite, car toute personne motivée et déterminée à développer son projet a passé les étapes de sélection avec succès. Nous avons rencontré plusieurs profils inspirants tout au long du processus de sélection, dont des porteurs de projet qui n’étaient éligibles à aucun autre programme, et en qui Forsa a cru. Aujourd’hui, plusieurs de ces profils ont reçu des avis favorables de financement, et nous sommes fiers de pouvoir les accompagner dans le développement de leur projet.

Quel sont les retombées attendues de ce programme, et leur impact social?

Le programme Forsa constitue l’une des initiatives menées par le gouvernement dès ses premiers mois d’exercice. Il vient apporter des réponses aux contraintes d’employabilité, notamment chez les jeunes et vient en complémentarité avec d’autres initiatives nationales. Le programme vise également l’impulsion d’une nouvelle culture d’entreprenariat, notamment chez les jeunes et plus largement au niveau de la société marocaine. Il a été conçu de façon à être inclusif et sans conditions préalables, afin de permettre à un maximum de personnes de se lancer dans leur propre projet.

Qu’est ce qui a manqué aux dossiers non retenus?

Le processus de sélection a principalement évalué la cohérence et le potentiel de développement du projet ou de l’idée présentée, la motivation du porteur de projet et son envie de réussir son projet. Pour les projets non retenus, les motifs portaient sur une ou plusieurs des raisons que je viens de citer. Les porteurs de projet non retenus ont tous été invités à revoir ou à restructurer leur projet ou leur idée, pour retenter leur chance.

Pourrait-il y avoir une deuxième édition du programme?

Face à l’engouement qu’a connu cette première édition du programme Forsa, le gouvernement a pris la décision de reconduire le programme pour une deuxième édition en 2023, ce qui permettrait de financer au minimum 10.000 projets.