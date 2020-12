© Copyright : DR

Ayant pour objectif d'offrir une couverture sociale ou médicale aux catégories de la population ayant des revenus modestes et irréguliers pour leur permettre de faire face à d'éventuels aléas, cette nouvelle gamme, composée de quatre produits d’assurance, propose des packages compris entre 99 dirhams et 189 dirhams annuellement. Explications.

Le groupe Attijariwafa bank étoffe son offre à destination des populations à faibles revenus, en lançant une gamme inédite de produits de micro-assurance, «AMANE».

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de l’inclusion financière (SNIF), vise à favoriser l’accès des populations aux services bancaires et financiers, et notamment aux produits d’assurance qui restent encore inaccessibles pour une large frange de marocains, explique Ghyzlaine Alami Marrouni, directrice exécutive chez Attijariwafa bank, en charge du marché des particuliers et professionnels, lors d’une conférence tenue en visio-conférence ce mercredi matin, 9 décembre 2020, à Casablanca.

«Nous voulons aider les particuliers, les petits commerçants, les artisans, à se protéger en cas de pertes de revenus suite à un décès ou une hospitalisation», a-t-elle ajouté.

Concrètement, la gamme «AMANE» se décline en quatre produits:

- Amane Hyati: il s’agit d’un contrat d’assurance vie qui permet de couvrir les frais funéraires en cas de décès. Le capital est de 15.000 dirhams, moyennant une prime de 99 dirhams par an.

- Amane Elwalidine: un contrat d’assurance vie au bénéfice d’un des parents, assurant une rente de deux ans, d’un montant de 2.250 dirhams par trimestre, moyennant une prime de 135 dirhams par an.

- Amane Wladi: un contrat d’assurance-vie au bénéfice d’un enfant, donnant droit à un capital de 20.000 dirhams moyennant une prime de 145 dirhams.

- Amane Sahti: il s’agit d’un produit donnant accès à une indemnité journalière qui couvre jusqu’à un mois d’hospitalisation. L’indemnité journalière est de 150 dirhams par jour, avec un plafond annuel fixé à 4.500 dirhams, moyennant une prime annuelle de 189 dirhams.

«Cette gamme de produits est en rupture avec ce qui est pratiqué dans l’assurance classique», a affirmé Driss Maghraoui, directeur général délégué chez Wafa Assurance, en charge du pôle vie.

«Les souscriptions se font sans conditions ni formalités médicales, les garanties sont simples, et le tarif est unique, quel que soit l’âge du souscripteur», a-t-il précisé.

De plus, l’indemnisation promet d’être immédiate, puisque l’assuré, ou le bénéficiaire, n’auront à présenter qu’un seul document à un conseiller d'une agence bancaire du réseau Attijariwafa bank.

Ainsi, pour les trois produits d’assurance-vie, l’indemnisation se fait sur la base de la présentation du permis d’inhumation, ou de tout autre document officiel attestant le décès. Pour le produit relatif à l’hospitalisation, l’indemnisation est versée sur la base de la présentation d’une facture ou de tout document portant le cachet d’un centre hospitalier.

Une large campagne de communication accompagnera dès les prochains jours le lancement de cette offre.

«Notre ambition est d’en faire un projet d’envergure nationale et internationale», a expliqué Ghyzlaine Alami Marrouni.