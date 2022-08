© Copyright : DR

Kiosque360. L’engouement des contribuables pour les transactions digitales est au plus point. En effet, 18,82 millions d’opérations relevant des services de la Direction générale des impôts (DGI) ont été effectuées de manière dématérialisée en 2021. Cet article est une revue de presse de L’Economiste.

Les transactions digitales en matière de paiement d’impôts ont le vent en poupe, nous apprend L’Economiste dans sa livraison du jour. Le quotidien explique en effet que 18,82 millions d’opérations relevant des services de la Direction générale des impôts (DGI) ont été effectuées de manière dématérialisée en 2021. L’administration précise d’ailleurs dans son rapport d’activité, publié récemment, que le nombre de ces opérations s’est fortement accru entre 2021 et 2020, soit 32%. Il faut savoir que ce volume est plus de 7 fois celui enregistré en 2016.

L’Economiste fait remarquer que la DGI a poursuivi sa transformation digitale en 2021 dans l’objectif de devenir une administration en grande partie numérique. Le quotidien précise que l’enjeu est d’une part de simplifier l’exercice des obligations fiscales et de renforcer l’adhésion des contribuables à l’impôt. «Pour ce faire, la DGI s’appuie sur un programme de dématérialisation à deux moyens. Il touche aussi bien ses processus internes par le biais du système intégré de la taxation (SIT) que les démarches en ligne des contribuables à travers les services des impôts en ligne (SIMPL)», explique L’Economiste.

Les télépaiements et les télédéclarations ont concentré près de 72% des opérations réalisées de manière dématérialisée en 2021. Notons que les télépaiements ont représenté 50% des transactions, suivis des télédéclarations qui représentent 22%. Les attestations digitales, pour leur part, atteignent 16%.

Le nombre de télépaiements en 2021 s’est établi à 9,42 millions contre 3,94 millions en 2017, soit une hausse de 29% par rapport à 2020 et de 139% par rapport à 2017. L’Economiste note que les télédéclarations IS, IR, et TVA déposées en ligne en 2021 se sont établies à 3,8 millions en augmentation de 14% par rapport au volume enregistré en 2020.