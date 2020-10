© Copyright : Dr

L’allègement des mesures de confinement aurait permis un léger redressement de l’activité au troisième trimestre et la baisse de la croissance aurait été moins prononcée qu’au trimestre précédent, estime le Haut-Commissariat au Plan dans sa dernière note de conjoncture.

L’activité économique nationale au troisième trimestre 2020 aurait marqué une baisse moins prononcée qu’au trimestre précédent, indique une note de conjoncture publiée ce mardi matin, 6 octobre 2020, précisant que l’économie nationale a régressé de 8,7% au deuxième trimestre 2020, au lieu des 14,9% précédemment estimés.

Cette évolution serait attribuable au repli de 9% de la valeur ajoutée non-agricole, au lieu de -15,5%, un trimestre plus tôt. Dans le secteur secondaire, la baisse de l’activité se serait atténuée, s’établissant à -8,5%, au lieu de -17,3%. Dans un contexte de baisse des prix à la production pour le deuxième trimestre successif, l’industrie manufacturière aurait continué de pâtir de la faible dynamique de la demande intérieure et de la poursuite du repli des exportations.

A l’exception des industries de la chimie et, dans une moindre mesure, de celle de l’agroalimentaire, les carnets de commandes notamment étrangers, auraient été peu garnis, en particulier pour l’aéronautique et l’électronique. L'activité du BTP aurait, également, continué de pâtir de la baisse des mises en chantier et de la faible demande adressée à l’immobilier résidentiel.

Après avoir été particulièrement dynamique au deuxième trimestre 2020, la progression de la valeur ajoutée minière se serait modérée au troisième trimestre selon les estimations du HCP, s’établissant à 2,8%, au lieu de 7,9%. Le raffermissement de la demande des industries locales de transformation se serait poursuivi, alors que les exportations des minerais bruts, notamment celles du phosphate auraient été relativement heurtées au troisième trimestre 2020.

Les activités tertiaires auraient, pour leur part, poursuivi leur tendance baissière, contribuant pour -4,7 points à l’évolution du PIB global, au lieu de -7,7 points au deuxième trimestre 2020. La perte d’activité se serait atténuée avec les assouplissements réglementaires et la réouverture encadrée des commerces, des transports interurbains et des restaurants.

L'activité touristique aurait légèrement repris, suite à l’assouplissement des restrictions sur les voyages internes, mais celle-ci aurait continué à pâtir du retrait du flux des touristes étrangers et de la baisse des recettes voyages.

Pour ce qui est, enfin, de la valeur ajoutée agricole, elle se serait contractée de 6,2%, au troisième trimestre 2020, en variation annuelle, au lieu de -6,8% un trimestre auparavant. La diffusion des effets du confinement sanitaire, particulièrement importante au deuxième trimestre 2020, avec une perte de 477.000 emplois agricoles, se serait atténuée.

Pour le quatrième trimestre, le HCP anticipe une baisse de la croissance de l'ordre de 5,5%, en variation annuelle, au lieu d’une hausse de 2,3% à la même période, l’année précédente.