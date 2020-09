© Copyright : DR

La fusion effective a été actée ce vendredi 25 septembre, lors des assemblées générales extraordinaires d’Atlanta et de Sanad. La nouvelle entité, AtlantaSanad est le deuxième assureur non-vie sur le marché marocain.

Avec un chiffre d’affaires (2019) consolidé de près de 5 milliards de dirhams, plus de 650 collaborateurs et un réseau de près de 400 points de vente, la nouvelle compagnie AtlantaSanad Assurance occupe le deuxième rang dans le marché marocain de l’Assurance non-vie, indique la compagnie dans un communiqué.

«La naissance d’AtlantaSanad Assurance suite au rapprochement de nos deux compagnies historiques marque pour notre Groupe le démarrage d’une nouvelle ère», a affirmé Mohamed Hassan Bensalah, président du groupe Holmarcom, lors d’une visioconférence de presse, dans l’après-midi de ce vendredi 25 septembre.

«Si nous avons fait le choix stratégique de fusionner deux compagnies fortes par leur histoire, leurs indicateurs de croissance, leur réseau et leurs talents, c’est pour aller encore plus de l’avant, relever de nouveaux défis et en faire une compagnie plus grande, plus moderne et plus accessible», a ajouté Bensalah.

La fusion a été actée après avoir obtenu les approbations réglementaires usuelles, notamment celles de l'ACAPS et l'AMMC. S’en est suivi l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre.

Ladite fusion s’est faite par voie d’absorption de Sanad par Atlanta, Sanad étant filiale d’Atlanta à hauteur de 99,96%. La fusion a été exécutée sur la base d’une parité d’échange de 11 actions Atlanta pour 1 action Sanad et a été réalisée à travers une augmentation du capital d’Atlanta Assurances.