Kiosque360. Les autorités régionales viennent de lancer une étude dans le cadre de l’élaboration du programme de développement régional (PDR) 2022-2027. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La région de Fès-Meknès se penche actuellement sur l’élaboration du programme de développement 2022-2027, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique que, pour réussir cet exercice, les autorités régionales comptent faire participer les citoyens à travers les différents canaux numériques. «Il s’agit de recueillir, à travers ces supports, les propositions des habitants afin de leur permettre de participer à la définition de leurs besoins dans la région en termes de projets et d’enrichir le nouveau programme de développement régional», explique le quotidien. La même source précise que cette démarche vise également à appuyer la vision de développement du Conseil de la région sur son territoire.

Le Conseil a récemment lancé une étude pour identifier les besoins de développement territorial et mettre en lumière les opportunités d’investissement dans la région. Cette étude consiste à définir, sur un horizon de six ans, une vision stratégique et réaliste en harmonie avec la vocation de la région, à fixer les axes prioritaires de développement de la région et à évaluer les ressources financières, ainsi que sa capacité à financer des projets. Il faut savoir que ladite étude doit aboutir à des propositions de projets novateurs dans le secteur de la transformation digitale, tout en prenant en considération le volet environnemental et en intégrant la dimension des changements climatiques.

L’étude prendra de même en considération les recommandations du nouveau modèle de développement. «Le Maroc a œuvré pour la réussite d’une régionalisation avancée inclusive et cohérente avec les Orientations du Souverain. Ce chemin représente un enjeu crucial pour l’Etat marocain, ainsi qu’un chantier émancipé qui aspire à un développement économique global et harmonieux dans toutes les régions du Royaume», explique le Conseil de la Région Fès-Meknès.

La même source ajoute que le contexte actuel se distingue aussi par un nouveau modèle de développement (NMD) qui donne à la région une position primordiale dans sa vision du développement et qui devra continuer de jouer son rôle de locomotive. «Il faut dire par ailleurs que les Conseils des régions disposent, dans le cadre de la régionalisation avancée, d’un rôle capital, notamment avec les attributions et prérogatives qui leur sont attribuées. Ainsi, l’article 143 de la Constitution marocaine met en avant le rôle des Conseils régionaux dans la prééminence au niveau de la planification territoriale et l’élaboration des programmes de développement régionaux», fait remarquer Aujourd’hui Le Maroc.