Kiosque360. Selon le rapport trimestriel sur l’exécution de la loi de finances publié récemment par le ministère de l’Économie et des finances, l’exécution de la loi de finances dégage, à fin juin, un excédent des charges sur les ressources de 5,8 milliards de dirhams.

L’exécution de la loi de finances dégage, à fin juin, un excédent des charges sur les ressources de 5,8 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du mardi 18 août. Revenant sur le rapport trimestriel sur l’exécution de la loi de finances publié hier sur le site du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, le quotidien indique que cet excédent prend en considération un total de 53,4 milliards de dirhams d’emprunts et des amortissements de la dette de 30,4 milliards de dirhams. On note un taux d’exécution de 56,2% des prévisions de la loi de finances en termes de ressources globales.

Aujourd’hui Le Maroc indique que ces ressources sont constituées à hauteur de 125,5 milliards de dirhams de recettes ordinaires et réalisées à hauteur de 48,9% par rapport aux prévisions de la loi de finances. «Les recettes ordinaires se composent de recettes fiscales pour 81,8% et de recettes non fiscales pour 18,2%», souligne également le journal, ajoutant que les recettes d’emprunts à moyen et long termes ont atteint, pour leur part, une valeur de 53,4 milliards de dirhams. Soulignons qu’elles représentent, à fin juin, 20,8% des ressources globales de l’Etat et marquent un taux de réalisation de 54,9% des prévisions de la loi de finances. «Le recours au marché des adjudications a représenté 88,4%», note-t-on.

Concernant les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST), elles représentent près de 30% des ressources globales de l’Etat. Il faut noter qu’elles ont généré, à fin juin, une valeur de l’ordre de 76,8 milliards de dirhams, couvrant ainsi 76,6% des prévisions de la loi de finances. Pour leur part, les recettes des services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ont atteint, sur ladite période, un montant de 813 millions de dirhams, marquant un taux de réalisation de 36,3% des prévisions de la loi de finances, fait remarquer le quotidien, ajoutant qu’en ce qui concerne les charges totales, les prévisions ont été réalisées à hauteur de 52,6%. Représentant 48,1% des charges totales, ces dépenses ont été réalisées à hauteur de 50,4%, note encore le journal. Enfin, soulignons que les dépenses d’investissement se sont élevées à 36,3 milliards de dirhams, soit 46,4% des prévisions.