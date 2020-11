© Copyright : DR

Le ministère de l'Énergie, des mines et de l'environnement, à travers l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), lance la deuxième édition du programme d’accélération des projets innovants dans le secteur des technologies vertes: le programme Green Innoboost 2.0.

Le programme a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs, industriels et chercheurs de l’écosystème national vers la mise sur le marché de leurs innovations vertes, souligne l'IRESEN dans un communiqué. Doté d’une enveloppe de 20 millions de dirhams, le programme contribuera à la relance économique à travers une mise en œuvre accélérée des projets sur 18 mois.

Avec le soutien du ministère de l’Énergie, l’IRESEN poursuit sa dynamique d’accompagnement de la stratégie énergétique nationale et de soutien à l’innovation à travers le financement de projets innovants à fort potentiel d’impact environnemental et socio-économique, poursuit la même source.

La deuxième édition du programme d’accélération des projets innovants dans le secteur des technologies vertes, le programme Green Innoboost 2.0, offre aux porteurs de projets un accompagnement technologique ainsi qu’un soutien pour l’industrialisation et la mise sur le marché de leur innovation.

Le programme prévoit jusqu'à 1,5 million de dirhams par projet pour financer le prototypage, la certification et la production d’une première série préindustrielle. Les projets sélectionnés auront accès aux plateformes de recherche appliquée développées par Iresen et ses partenaires (notamment le Green Energy Park, le Green & Smart Building Park et d’autres infrastructures au sein d’universités marocaines et étrangères).

Le programme Green Innoboost 2.0 bénéficiera d’un accompagnement technologique grâce à un fort capital humain de plusieurs chercheurs et experts du Maroc et de la diaspora. Les porteurs de projets pourront affiner leur business modèle, identifier leur marché cible et bénéficier de mises en relation avec de potentiels financeurs, fournisseurs et clients au Maroc et à l’international. Les porteurs de projets seront soutenus sur une période de 18 mois avec comme objectif la mise sur le marché de leur innovation via des premières commandes.

Le programme Green Innoboost 2.0 s’adresse en particulier aux projets dans le domaine de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, de l’énergie éolienne, de l’énergie marine, de l’efficacité énergétique, de l’habitat durable, du stockage de l’énergie, de la digitalisation dans l’énergie, du nexus eau-énergie, de la biomasse ainsi que de la mobilité durable. Le cahier des charges ainsi que toutes les informations nécessaires seront disponibles sur le site web de l’IRESEN www.iresen.org