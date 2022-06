© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Une vingtaine d’hommes d'affaires saoudiens étaient en visite au Maroc, hier, mardi 14 juin 2022 afin d’explorer les opportunités d’affaires et d’investissement dans le Royaume. L’occasion de faire également le point sur les défis qui restent à relever afin de renforcer le partenariat entre les deux pays.

L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a accueilli, hier, mardi 14 juin 2022 à Casablanca, une délégation de 25 hommes d'affaires saoudiens présidée par Ali Borman El Yami, président du Conseil d'affaires Arabie saoudite-Maroc de la Fédération des chambres saoudiennes.

Cette réunion faisait suite à la tenue du Forum d'affaires maroco-saoudien organisé à Djeddah en avril dernier et à l'issue duquel l'ASMEX avait signé un mémorandum d'entente et de partenariat avec l'Union des chambres de commerce en Arabie saoudite afin de consolider les relations économiques entre les deux pays.

«Les domaines dans lesquels nos deux pays peuvent développer des partenariats économiques et commerciaux sont multiples et je suis vraiment frustré de voir la quantité de produits que nos deux royaumes importent d'autres pays alors que nous gagnerons à les échanger directement entre nous pour plus d'efficacité et une plus grande marge bénéficiaire pour les deux parties», a souligné à cette occasion Hassan Sentissi El Idrissi, président de l'ASMEX dans son introduction.

La même détermination à rattraper le temps perdu et à accélérer la cadence des échanges économiques entre les deux pays a été affichée de la part d’Ali Borman El Yami. «Plusieurs domaines de partenariat et d'opportunités de business ont été identifiés et ont fait l'objet de réunions, de négociation et de réflexion lors de cette mission. Il s’agit particulièrement de l'industrie, du transport et de la logistique, des énergies et énergies renouvelables, de l'agroalimentaire, du tourisme, de l'immobilier, des mines et de la construction», a indiqué, dans une déclaration pour Le360, le président du Conseil d'affaires Arabie saoudite-Maroc.

Afin de fluidifier les échanges et dépasser les problématiques liées au transport et à la logistique soulevées à Djeddah en avril dernier, les organisateurs ont recommandé l'activation dans les plus brefs délais d'une ligne maritime directe qui permettra de décongestionner les flux commerciaux actuels et d'en encourager de nouveaux.

L'année 2021 a néanmoins connu une augmentation significative du volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Arabie saoudite, atteignant 17 milliards de dirhams. Les exportations marocaines vers l'Arabie saoudite se sont élevées, elles, à 768 millions de dirhams en 2021 contre 16 milliards de dirhams pour les importations au cours de la même année.

La structure des exportations marocaines vers l'Arabie saoudite est composée principalement de voitures de tourisme, de sucre brut et raffiné et d'agrumes, tandis que les importations comprennent des produits énergétiques, des produits plastiques, des produits chimiques, du soufre brut et raffiné.