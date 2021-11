© Copyright : DR

Face aux secousses engendrées par la pandémie de Covid-19, le Maroc tire son épingle du jeu, résistant jusqu’à maintenir une cadence remarquable dans plusieurs secteurs exportateurs, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son dossier spécial «Fête de l’indépendance» de ce 18 novembre, se référant aux derniers chiffres de l’Office des changes.

Deux secteurs sont cités en exemple: l’agriculture et l’agroalimentaire, ainsi que l’industrie automobile. A fin septembre 2021, ce dernier a réalisé des exportations additionnelles de 8,22 milliards de dirhams, soit 16,4% en glissement annuel. Résultat: les exportations automobiles dépassent le seuil des 58 milliards de dirhams contre près de 50,11 milliards de dirhams l’an passé.

Quant au secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, il atteint un chiffre d’affaires à l’export de 49,77 milliards de dirhams, soit une hausse de 10% (4,5 milliards de dirhams) pour les neuf premiers mois de l’année.

Dans son article, le journal rappelle que plusieurs mesures et réformes stratégiques avaient été annoncées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont un programme de relance économique ambitieux d’une enveloppe de 120 MMDH injecté dans l’économie à travers 75 MMDH de crédits garantis par l’État à tous les segments d’entreprises, dont les établissements et entreprises publics, et la mise en place du «Fonds Mohammed VI pour l’investissement» qui va mobiliser 45 MMDH. Un Fonds qui jouera un rôle de premier plan dans la promotion de l’investissement et le relèvement des capacités de l’économie nationale, comme l’a souligné la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie et des finances.