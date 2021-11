© Copyright : DR

Kiosque360. Le gisement de croissance du marché de l’e-sport est encore important. L’engouement pour le gaming dans le Royaume se confirme de jour en jour, avec un nombre de joueurs estimé à 15 millions et des millions de dollars dépensés chaque année. Cet article est une revue de presse du journal Les Inspirations ÉCO.

L'e-sport prendre de l’ampleur au Maroc. Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO annonce que le gaming «s'est imposé en tant qu'activité sportive à part entière mais il rime également avec business». Si «on en est encore au tout début, les études évaluent à 3 millions les gamers actifs sur un total de 15 millions de joueurs», soutient le quotidien. Il affirme que «les jeunes ou adolescents ne sont pas les seules cibles» puisque «les jeux vidéo attirent également une tranche d’âge bien plus large (entre 35 et 54 ans)». Le journal va même plus loin assurant que la hausse a atteint 60% chez la tranche des 45-54 ans.



Pour ce qui est de la CSP, 44% des utilisateurs appartenait à la classe moyenne supérieure en 2020. Le journal soutient que cette même année, le marché marocain de la consommation des jeux a représenté 109 millions de dollars pour le mobile, 26 millions pour l’ordinateur et 22,2 millions pour la Playstation. Il prévoit qu'en 2023, «le nombre de gamers passera à 19 millions dans le pays, preuve d'un réel engouement dans le Royaume, qui a conduit à la naissance de compétitions en ligne et même à de grands rassemblements physiques».