Kiosque360. Le conseil de Bank Al-Maghrib de la semaine prochaine est très attendu par les milieux d’affaires et les milieux économiques. Création d’un marché secondaire, assurance Takaful, taux directeur… Autant de dossiers sur lesquels la Banque centrale devrait s’exprimer. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa publication du 17 décembre, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au dernier conseil de Bank Al-Maghrib qui se tiendra la semaine prochaine. Le quotidien indique que ce rendez-vous est très attendu.

«Outre sa décision concernant le taux directeur, d’autres dossiers importants risquent d’être soulevés. Il s’agit notamment du lancement de l’assurance Takaful ainsi que la création d’un marché secondaire pour les créances en souffrance. Alors que l’écosystème de l’assurance destinée à la finance participative est en train de prendre petit à petit forme, la direction de la banque centrale pourrait faire le point notamment sur les acteurs autorisés et le calendrier du démarrage effectif des activités», précise le quotidien, ajoutant que l’autre question importante concerne la création d’un marché secondaire pour les créances en souffrance.

C’est un point soulevé récemment par le FMI, mais personne ne connait encore la position de BAM sur ce point. «De premiers éléments pourraient ainsi être obtenus à l’issue du traditionnel conseil d’administration de la banque centrale. En attendant, les pronostics vont bon train concernant le taux directeur. La majorité des observateurs s’attend à un statu quo», précise le journal.

Aujourd’hui Le Maroc cite CDG Capital Insight et fait remarquer que cet organisme indique qu’il est plus probable que «le conseil de Bank Al-Maghrib maintienne le taux directeur inchangé au niveau de 1,5% lors de ce prochain conseil, et ce dans l’attente d’une transmission complète des baisses du taux directeur vers les taux débiteurs et d’une amélioration des conditions d’investissement et de financement».

«Une baisse supplémentaire du taux directeur devrait générer un recul additionnel aussi bien des taux associés aux produits d’épargne bancaire que des taux obligataires au sens large, ce qui pourrait conduire à un affaiblissement de l’épargne financière d’un côté, et à l’alourdissement des contraintes de gestion pour les fonds de retraite et d’assurance vie, de l’autre», ajoute la même source.

De même, CDG Capital Insight rappelle qu’au cours de l’année 2020, la banque centrale avait adopté une série de mesures expansionnistes en vue d’amortir le choc de la crise sanitaire sur l’économie nationale et faciliter l’accès au financement à travers notamment les deux baisses du taux directeur de mars (-25 Pbs) et juin (-50 Pbs) 2020 avec un élargissement du collatéral et une révision des coefficients de décote des actifs.

Par ailleurs, en ce qui concerne le marché monétaire, Aujourd’hui Le Maroc note que Bank Al-Maghrib (BAM) a satisfait la totalité de la demande bancaire sur le marché monétaire durant la semaine allant du 3 au 9 décembre. Le journal fait aussi observer que les taux interbancaires demeurent en ligne avec le taux directeur.