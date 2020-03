© Copyright : DR

La ville de Dakhla est devenue l'une des destinations privilégiées des investisseurs touristiques. Le milliardaire d’origine sahraouie Hassan Derham s’apprête à ouvrir un hôtel sur la baie de Dakhla.

L’investissement se fera via Sable Blanc Hotel Resort dont Hassan Derham est l’actionnaire de référence, indique le bulletin d’informations Maghreb Confidentiel dans sa livraison de cette semaine. Dans cette affaire, l’ex-député USFP de Laâyoune s’est associé à Ahmed Bentaleb et Mohamed Hajouji, associés de Hivision, société établie à Laâyoune et active dans le traitement des déchets.

Les deux associés de Derham vont construire un autre établissement, le Campo Sol, de l’autre côté de la baie, dans la commune d’El Argoub qui accueille déjà un resort haut de gamme, la Tour d’Eole. Ce dernier fait partie d’un vaste projet de station balnéaire «écologique» de 2.000 lits, que la région d’Oued Eddahab tente de faire sortir du sable depuis plus de dix ans et pour lequel elle a réservé 600 hectares de terres domaniales.

Cette station balnéaire prévoit d’abriter au moins trois autres unités, à savoir l’Hôtel-Club IP d’Agadir (propriété de Abdelfattah Hajouji); Club Romoss (détenue par Balla Boussaoula) et un camping porté par la société Ecobekfo Dakhla de Messaouda El-Ouassif.