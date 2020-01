© Copyright : DR

Le nouveau siège de la direction douanière inter-régionale du Sud a été inauguré, lundi à Dakhla, avec pour objectif d'assurer un équilibre géographique et d'accompagner le développement économique que connaît la région, en particulier le poste frontalier El Guerguarat.

Dans une allocution de circonstance, le directeur inter-régional du Sud, Lahcen Harchi, a souligné que le ressort territorial de cette nouvelle direction s'étend sur deux régions, à savoir Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab. Son but est d'accompagner le développement économique que connaissent ces régions, en particulier le poste frontalier El Guerguarat, marqué par un flux significatif de marchandises et de passagers.

M. Harchi a noté que cette nouvelle structure va assurer l'équilibre géographique, soulignant que Dakhla est un trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine.

L'administration des Douanes et impôts indirects célèbre le 26 janvier de chaque année la Journée internationale de la Douane, vu qu'elle constitue une occasion pour mettre en avant la contribution des douanes à la réalisation d'un avenir durable, a-t-il poursuivi, tout en mettant l'accent sur la manière dont cette administration répond aux attentes socio-économiques, sanitaires et environnementales des citoyens.

Par ailleurs, il a tenu à saluer les efforts inlassables, et la coordination étroite des différents services sécuritaires au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, pour faire face à la contrebande et les actes illégaux.

Pour sa part, le chef du bureau de gestion des relations clients et de l'aide à la décision, Jihane Lakbakbi Elyaagoubi a fait savoir que la mise en place de la direction inter-régionale de Sud à Dakhla intervient dans le cadre du nouveau Port Atlantique Dakhla. Ses travaux de réalisation seront lancés prochainement. L'activité du poste frontalier El Guerguarat représente quant à elle 75% des recettes budgétaires de la direction. Celle-ci entend assurer le maximum d'accompagnement et octroyer les facilités nécessaires à l'activité commerciale au niveau du poste frontalier.

De même, Mme Elyaagoubi a précisé que la direction inter-régionale de Sud compte 183 agents douaniers dont 20 femmes, soit 4 % de la population douanière.

A cette occasion, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province de Oued Eddahab, Lamine Benomar et la délégation l'accompagnant ont suivi une présentation sur l'administration des douanes et impôts indirects et visionné un film institutionnel.

La direction interrégionale du Sud à Dakhla a en outre organisé un programme d’activités à caractère social et sportif qui s’est étendu sur la semaine du 22 au 28 janvier.

Des rencontres internes ont également été tenues au niveau régional pour rendre hommage au corps douanier à travers ses équipes ayant réalisé les meilleures performances durant l’année écoulée et ses retraités ayant rendu de loyaux services à leur pays.

Placée cette année sous le thème de "la durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète", cette journée est initiée par l'Organisation mondiale des Douanes (OMD). Elle met en avant la contribution des douanes à la construction d'un avenir durable, de la sécurité et de la prospérité, via notamment la lutte contre les trafics de drogue et des produits contrefaits.