Kiosque360. Entre 2020 et 2021, le nombre de création d’entreprises a grimpé de 30% d’après une étude du cabinet Inforisk, soit 58 408 nouvelles sociétés créées durant cette période. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le Maroc est le leader régional en termes de créations d’entreprises. En effet, d’après une étude du cabinet Inforisk, 58 408 nouvelles sociétés ont été lancées en 2021, soit un hausse de 30% par rapport en 2020. Ainsi, le royaume se classe premier au Maghreb avec 70% des créations d’entreprises en 2021, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 14 février. Le Maroc est suivi par la Tunisie (17%) et l’Algérie (13%).

Par région, Casablanca-Settat se hisse en haut du podium avec 15 227 nouvelles entreprises en 2021 (26%), la ville de Casablanca contenant, à elle seule, 13 958 créations de sociétés (24%). Elle est suivie par les régions de Tanger- Tetouan (7 246 créations d’entreprises (12%)), de Rabat-Salé-Zemmour- Zaer (6 291 entreprises (11%)), de Marrakech-Tensift-Al Haouz (6 118 nouvelles entreprises (11%)), de Souss-Massa-Drâa (4 306 créations d’entreprises (7%)), de Gharb-Cherarda-Beni Hssen (2 910 créations d’entreprises (5%)) et Fès-Boulemane (2 680 créations d’entreprises (5%)), de Meknès- Tafilalet (2 610 créations d’entreprises (4%)) et de l’Oriental (2 427 créations d’entreprises (4%)).

S'agissant des secteurs d’activités qui concentrent le plus de créations de sociétés, il y a le commerce et la réparation automobile avec 25 827 nouvelles entreprises (31%) en 2021. Ils sont suivis par ceux de l’immobilier et des services aux entreprises avec 15 970 nouvelles créations (19%) et le BTP avec 13 641 nouvelles créations d’entreprises (16%). Parmi les autres secteurs prisés, on trouve les «autres commerces de gros» (10 269 créations d’entreprises (21%)), les «autres travaux de construction» (9 901 créations d’entreprises (21%)) et les «intermédiaires dans le commerce de gros» (8 892 nouvelles sociétés (19%)).