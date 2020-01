Lors de la visite de la délégation tunusienne au siège du ministère de l'Economie et des finances, le jeudi 23 janvier 2020 à Rabat

Une délégation tunisienne de haut niveau, accompagnée de représentants de la Banque Mondiale et de l’Agence française de développement, a effectué le jeudi 23 janvier 2020 une visite au ministère de l’Economie et des Finances à Rabat.

Cette délégation, composée de hauts responsables représentant divers départements ministériels (Coopération internationale, Finances, Intérieur, Equipement, Agriculture et Environnement), l'autorité tunisienne de contrôle des assurances (CGA) et d'autres agences étatiques, a été reçu par la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).

Cette visite vise à s'imprégner de l'expérience marocaine suite à la mise en place du régime de couverture des conséquences d'évènements catastrophiques, à un moment où les autorités tunisiennes sont en pleine réflexion pour la mise en place d'un dispositif similaire, souligne le ministère des Finances dans un communiqué.

Au cours de cette matinée, les représentants de la DTFE ont procédé à une présentation générale du régime de couverture des conséquences d'évènements catastrophiques qui se compose d'un régime mixte d'indemnisation des victimes, combinant à la fois:



• un système allocataire assuré par le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques au profit des personnes physiques ne disposant pas de couverture contre le préjudice corporel et la perte de la résidence principale;

• un système assurantiel au profit des personnes ayant souscrit un contrat d'assurance couvrant le préjudice corporel et les biens assurés.



L'intervention des représentants de la DTFE a été suivie par une présentation détaillée du Fonds de Solidarité Contre les Evènements Catastrophiques assurée par son directeur, Abderrahim Chaffai.