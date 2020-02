© Copyright : DR

Kiosque360. La nouvelle équipe qui conduira le mandat 2020-2023 de la confédération patronale a été désignée.

Chakib Alj, le nouveau président de la CGEM et Mehdi Tazi, son co-listier, quant à lui élu en tant que vice-président du patronat marocain, ont officiellement constitué l'équipe qui les secondera dans leur tâche pour le mandat qui leur est dévolu jusqu'en 2023. L'information est révélée par Aujourd'hui le Maroc, dans son édition de ce 12 février.

Cette «team» se veut pluridisciplinaire, inclusive et représentative des entreprises marocaines quelle que soit l'importance de leur chiffre d'affaires, leur secteur d'activité et la région dans laquelle elles sont localisées. C’est du moins ce que soulignent les membres du conseil d'amdministration de la CGEM, qui se sont réunis le lundi 20 février dernier au siège de l'organisation patronale.

Il s’agissait là du premier conseil d’administration de la CGEM, présidé par le tandem que forment Chakib Alj et Mehdi Tazi, élus voici deux semaines à la tête de la confédération, à l'issue d'un vote quasi-plébiscitaire, au cours duquel ils ont recueilli 96,18% des suffrages.

Placé sous le signe de l’engagement et l’efficacité, ce premier conseil d'administration présidé par Chakib Alj a permis de définir les membres de 16 commissions permanentes, au lieu des 26 qui existaient auparavant. La commission "internationale" est ainsi désormais présidée par Badr Alioua, alors que Mohamed Bachiri, qui a dirigé la CGEM par interim pendant la période de transition consécutive à la démission surprise de Salaheddine Mezouar, dirigera, pour le nouveau cap qu'entend donner la direction désormais aux commandes du patronat, la commission "innovation et développement industrie"l.

La présidence de la commission "accompagnement des secteurs et des entreprises en besoin de restructuration" a quant à elle été attribuée à Abdeslam Bennani, tandis que celle de la commission "intelligence économique" a été confiée à Driss Benomar.

Abdelkader Boukhriss se chargera quant à lui de la commission "e-gouvernement", alors que Said El Hadi conduira la commission "économie verte".

Parmi les nominations faites lors de ce premier conseil d'administration, celle de Ghita Lahlou Yaacoubi à la tête de la commission "capital humain", Hakim Marrakchi à la tête de la commission "fiscalité et douane" et Abdelkarim Mehdi à la tête de la commission "dynamique régionale et partenariat public-privé".

Enfin, Mohamed Hicham Mellakh se chargera de la commission "compétitivité logistique et énergétique" et Karim Mouttaki de celle concernant "législation et juridique".