Initialement prévue pour ce mercredi 29 septembre 2021, l’ouverture du 5e étage d'Alpha 55 dédié exclusivement à l’outlet du géant irlandais de prêt-à-porter à bas prix, Primark, est reportée à une date ultérieure.

Mauvaise nouvelle pour les "shopaholic". A une journée de l’ouverture du 5e étage d'Alpha 55, à Casablanca, entièrement réaménagé pour accueillir l'outlet de la marque de prêt-à-porter à bas prix Primark, la direction du centre commercial, a annoncé, hier, mardi 28 septembre, le report cette ouverture et ce, à une période ultérieure, sans pour autant communiquer une date précise.

Après avoir médiatisé l’évènement sur les réseaux sociaux et lors d’une conférence de presse organisée le samedi 25 septembre, la direction d’Alpha 55 explique que cette décision de report est principalement due aux «recommandations du gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19 et suite à l’engouement manifesté quant à l’annonce de l’ouverture de notre outlet Alpha 55, prévue le 29 septembre 2021», ajoutant que «notre priorité principale reste la santé et la sécurité de nos clients, partenaires, prestataires et équipes».

De ce fait, ce report laisserait penser que l’espace de 1.000 m² dédié au géant irlandais de prêt-à-porter ne serait pas dans la capacité d’accueillir et absorber un nombre important de clients pour cette inauguration officielle.

A titre de rappel, l’ouverture au sein d'Alpha 55 de cet étage consacré à Primark est destiné à créer davantage de proximité avec les consommateurs déjà familiers de la griffe. Il a pour vocation de leur proposer des collections récentes et originales aux meilleurs prix.

Proposant une panoplie de vêtements allant du sportwear au streetwear en passant par le casual chic, "cet outlet s’adresse aux femmes, aux hommes et aux enfants et affiche des prix concurrentiels alignés sur ceux appliqués outre-Méditerranée, rendant ainsi l’expérience d’achat encore plus délectable", avait indiqué antérieurement un communiqué d’Alpha 55.