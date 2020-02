Bruxelles: ce qu'a dit Benchaâboun après sa rencontre avec le commissaire à l’Economie, Paolo Gentiloni

Le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun (à droite) lors de sa rencontre avec le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, lundi 10 février 2020 à Bruxelles.

Le renforcement du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne (UE) a été au centre d’entretiens, lundi à Bruxelles, entre le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun et le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni.