Kiosque360. Les revenus des sociétés cotées sont en progression sur le 3e trimestre de l’année selon les données de BMCE Capital Research. Toutefois, on remarque un repli sur les 9 premiers mois de 2020.

Bonne nouvelle pour les sociétés cotées en Bourse qui ont vu leurs revenus s’améliorer au 3e trimestre selon les données de BMCE Capital Research. Aujourd’hui Le Maroc, qui revient sur le rapport de cette filiale du groupe Bank Of Africa, indique que la tendance relevée au troisième trimestre de l’année ressort positive en dépit du contexte économique difficile. «Si au terme des neuf premiers mois de l’année, l’activité des sociétés cotées reste globalement en berne, le 3e trimestre semble prometteur au regard du redressement des réalisations commerciales d’une majorité de secteurs industriels au moment où les financières s’en sortent moins bien qu’au premier semestre», fait remarquer BMCE Capital Research.

Soulignons qu’une progression de 4,1% des revenus comparativement au deuxième trimestre 2020 porte ainsi le chiffre d’affaires trimestriel à 56,9 milliards de dirhams. Cette performance est attribuable à la bonne tenue de l’activité des industries (14,8%) au moment où les réalisations commerciales des banques ont fléchi de 13,5% du fait du recul du résultat sur les opérations de marché sur le troisième trimestre suite à un deuxième trimestre bien orienté en raison de la baisse du taux directeur.

Cependant, fait remarquer Aujourd’hui Le Maroc, l’activité des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca affiche une contre-performance sur les 9 premiers mois de l’année. Ainsi, on note une baisse de 4,8% à 170,3 milliards de dirhams. Soulignons aussi que la baisse du chiffre d’affaires des entreprises cotées en Bourse sur les 9 premiers mois de l’année couvre une hausse du Produit net bancaire (PNB) des financières, conjuguée à une baisse du chiffre d’affaires des industries et du secteur Assurances et courtage.

«S’agissant des financières, elles ont vu leur produit net bancaire s’améliorer de 4,6% pour atteindre à fin septembre les 50 milliards de dirhams. Cette hausse est redevable principalement à la bonne tenue de la marge d’intérêt des banques de la place (7,8%, à 33,1 MMDH) dans un contexte marqué par le développement du crédit aux entreprises lequel a été soutenu par Damane Oxygène et Damane Relance», indiquent les analystes de BMCE Capital Research, ajoutant que l’évolution du PNB intègre toutefois un recul de la marge sur commissions et du résultat sur opérations de marché (-1,5% et -8,1% respectivement) en raison d’une diminution de l’activité liée à la crise sanitaire.

On apprend aussi que le secteur Assurance et courtage a également vu son chiffre d’affaires en repli au titre des 9 premiers mois de l’année. Ainsi, on note une baisse de 4,6% du chiffre d’affaires du secteur atteignant ainsi 12,7 milliards de dirhams. Une baisse de forme qui s’explique par un mauvais comportement de la branche Vie ayant régressé de 14,8% suite à la diminution de la collecte d’épargne au moment où l’activité non-vie a poursuivi son trend haussier affichant à fin septembre une progression de 1,2%.

Le journal fait remarquer aussi que les banques ont drainé 27,5% des revenus au troisième trimestre. Maroc Telecom y a contribué à hauteur de 16,1% contre 8,9% pour les sociétés agroalimentaires, 7,9% pour les spécialistes des matériaux de construction et 6,3% pour les opérateurs gaziers. Aussi, en termes d’investissements, BMCE Capital Research note que les valeurs cotées ont mobilisé sur les neufs premiers mois de l’année une enveloppe globale de 8,1 milliards de dirhams, en baisse de 13,4% comparé à la même période de l’année passée.