Alors que le Maroc se prépare à accueillir les experts du Groupe d'action financière (GAFI) le 16 janvier prochain, le président de l'Autorité nationale du renseignement financier a présenté au chef du gouvernement le rapport annuel de l'autorité sur les progrès du Royaume en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, ce vendredi 13 janvier 2023, à Rabat, le président de l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfissi, qui lui a présenté le rapport annuel de l'autorité pour l'année 2021, conformément aux dispositions de la loi n° 05-43 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée.

Ce rapport souligne l’évolution croissante des indicateurs d’activité de l’ANRF au cours de l’année 2021, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises ou les demandes d’informations faites aux niveaux national et international, ou encore les transmissions aux autorités judiciaires compétentes, souligne un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Le rapport passe en revue les principales réalisations relatives à la mise à niveau du système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à son harmonisation avec les normes et les bonnes pratiques internationales et à l'accélération du rythme de la coordination au niveau national entre les autorités de mise en application de la loi et les autorités de supervision et de surveillance des personnes assujetties et du secteur privé.

Lors de cette audience, a été évoquée la prochaine visite des experts du Groupe d'action financière (GAFI) au Maroc, prévue du 16 au 18 janvier 2023, afin de s’informer des réalisations les plus importantes du Royaume en matière de mise en œuvre des axes du plan d'action convenu avec le groupe sur le terrain, et ce, dans la perspective de sortir dans les meilleurs délais de la liste grise du GAFI.