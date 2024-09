Baisse des prix du fret maritime

Selon le World Container Index, à la date du 5 septembre courant, l’indice mondial du prix du transport de conteneurs de 40 pieds a chuté de 8%, pour s’établir à 4.775 dollars, sur l’axe Chine-Rotterdam. Une bonne nouvelle pour le Maroc, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 13 septembre.

Ceci, «sachant que tout le monde passe désormais par le Maroc, il est évident que les prix des conteneurs à destination du Royaume vont également commencer à s’inscrire en baisse», prédit le professeur Najib Cherfaoui, expert maritime, cité par le quotidien.

Cette baisse va se poursuivre d’ici fin 2024, avant de remonter avec les fêtes de fin d’année, puis avec le Nouvel an chinois. «Nous assisterons ainsi à un mois de tensions sur les prix du conteneur, mais d’ici là, il faut profiter de la dégression actuelle», lit-on.

Cette baisse s’explique l’ajustement du conteneur au nouveau trajet des navires, c’est-à-dire le long détour par le Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud (8-14 jours supplémentaires), en remontant l’Atlantique et bien évidemment les côtes marocaines avant d’entrer en Europe. «À un certain moment, la Chine n’avait plus de conteneurs, en raison de l’accumulation de conteneurs vides aux États-Unis. Désormais, le flux s’est adapté à ce long trajet», explique l’expert.

Pour le Maroc, la baisse des tarifs du fret maritime est synonyme de baisse des dépenses et de pertes en devises étrangères. De quoi rassurer, in fine, les opérateurs économiques nationaux et les consommateurs de produits chinois, «l’usine du monde».

Pour l’heure, ces baisses ne se sont pas encore répercutées sur les opérations d’import-export. Il faut d’abord attendre que les marchandises échangées durant les derniers mois soient écoulées. Après la hausse historique enregistrée lors de la période de reprise économique post-covid en 2021, l’augmentation des prix du transport maritime ces derniers mois a été provoquée par les tensions en mer Rouge, après le déclenchement de la guerre à Gaza.