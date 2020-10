© Copyright : DR

Adevinta, la maison mère d’Avito, annonce avoir conclu un accord avec le malaisien Frontier Digital Ventures (FDV) pour la vente de ses activités de petites annonces en ligne au Maroc.

Outre Avito.ma, le deal comprend également la cession de deux autres marketplaces (marchés en ligne) appartenant à Adevinta, à savoir Tayara en Tunisie et Fincaraíz en Colombie. Le montant total de la transaction est de 54 millions de dollars australiens, équivalant à près de 356 millions de dirhams.

Ces acquisitions viennent compléter le portefeuille actuel de FDV constitué de 12 investissements sur 18 marchés. FDV offrira un soutien étendu à Avito, Tayara et Fincaraíz pour accélérer la croissance et améliorer leurs produits et services, souligne un communiqué de l’investisseur malaisien.

«Fincaraíz, Avito et Tayara sont toutes d'excellentes entreprises sur des marchés hautement stratégiques et attractifs pour FDV. Ces acquisitions compléteront la position actuelle de FDV au Maroc et accéléreront notre entrée sur le marché colombien et tunisien», a déclaré à cette occasion Shaun Di Gregorio, PDG et fondateur de FDV.

Lancée par Schibsted en 2012, Avito est la première marketplace au Maroc avec des positions de leader sur l’automobile et l'immobilier. Le site enregistre en moyenne plus de 23 millions de visites par mois et 16.000 nouvelles annonces par jour. A noter que FDV est déjà présent au Maroc à travers le site moteurs.ma.

Fondé en mai 2014 et basé à Kuala Lumpur, FDV vise à devenir le leader mondial des marketplaces en ligne sur les marchés émergents.