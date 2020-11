© Copyright : DR

Alors que l’enveloppe globale du budget d’investissement s’élève à 77 milliards de dirhams, certaines institutions ne disposent que de quelques millions.

Sur les 35 ministères ou institutions, constituant des rubriques dans le budget d’investissement de l’Etat, neuf d’entre eux devraient disposer l’année prochaine d’une enveloppe de 100 millions de dirhams.

A la lecture du Projet de la loi de Finances 2021, on constate que les cinq plus bas budgets d’investissements ne cumulent que 48 millions de dirhams. La palme du plus faible budget revient au Secrétariat général du gouvernement avec 3,2 millions de dirhams. A noter néanmoins que cette enveloppe a quasiment quadruplé, puisque les crédits d’investissements en 2020 ne dépassaient pas les 874.000 dirhams.





© Copyright : Le360

Dans le top 5 des plus faibles budgets, on retrouve également le Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui a vu son budget gonfler de 3 millions de dirhams pour atteindre les 8,6 millions de dirhams. Il y a également le ministère chargé des Droits de l’homme, dont l’enveloppe d’investissement a augmenté de 5 millions de dirhams.

La Chambre des conseillers, de son côté, a vu son budget tripler pour passer de 4,4 à 12,8 millions de dirhams. Enfin, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a vu ses crédits d’investissements diminuer d’un petit million. Insignifiant, vu l’enveloppe globale de moins de 13 millions de dirhams.