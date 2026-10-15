Aéronautique: Safran agrandit son usine de Témara pour accompagner la montée en puissance du secteur

Vingt ans après ses premiers pas sur le sol marocain, l’usine Safran Electrical & Power d’Aïn Atiq franchit un nouveau jalon décisif dans son expansion industrielle. L’inauguration officielle, présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, marque la concrétisation d’une quatrième extension majeure de cet ensemble situé dans la province de Témara. En intégrant 5 700 mètres carrés supplémentaires, la plateforme industrielle s’étend désormais sur plus de 31 400 mètres carrés. «Ce déploiement capacitaire s’accompagne d’une dynamique sociale forte, concrétisée par le recrutement à venir de 400 nouveaux collaborateurs qui renforceront les effectifs existants», rapporte le quotidien Les Inspirations Eco du 16 octobre.

Au cœur d’une industrie aéronautique en pleine phase d’accélération mondiale, le site de Témara s’impose comme l’un des maillons névralgiques du dispositif de production de l’équipementier français. Référence internationale dans le câblage et la fabrication de harnais électriques, l’usine produit chaque année près de 93 000 pièces de haute précision destinées aux fleurons de l’aviation civile et commerciale. Ses lignes de montage approvisionnent directement les programmes phares d’Airbus, à l’instar des familles A320 et A350, ainsi que la flotte d’Airbus Helicopters, incluant le modèle H160. Ces composants critiques, véritables artères énergétiques des appareils modernes, exigent un niveau de conformité, de fiabilité et de contrôle qualité aligné sur les standards les plus rigoureux du secteur.

L’agrandissement des infrastructures répond à un double impératif de charge opérationnelle et de diversification technologique. Pour faire face à la montée des cadences imposée par les grands donneurs d’ordre internationaux, l’unité marocaine projette de franchir le cap des deux millions d’heures de production à l’horizon 2026. Selon Leïla El Ghrib, présidente de la filiale locale, cette montée en puissance va de pair avec un élargissement continu du savoir-faire industriel de l’usine. «Elle illustre la capacité du site à capter de nouveaux programmes stratégiques tout en modernisant ses processus de fabrication», souligne Les Inspirations Eco.

Le modèle de développement de la plateforme repose sur un vivier de compétences locales constamment consolidé par un réseau de partenariats académiques et professionnels. Employant actuellement 1 610 salariés, dont 87% de femmes, l’entreprise mise sur la qualification et la formation continue de ses équipes. Cette valorisation du capital humain constitue l’un des piliers clés pour garantir la performance industrielle du site et répondre aux exigences de précision de l’ingénierie aéronautique.

Historiquement ancrée dans la région depuis le rachat de Gespec en 2005 et son inauguration effective en 2006, l’usine reflète la trajectoire de croissance de la filière aéronautique marocaine. Lors de la cérémonie inaugurale, Ryad Mezzour s’est félicité du renouvellement constant de la confiance de Safran, saluant une success story représentative de la montée en gamme de l’industrie nationale. De son côté, Bruno Bellanger, président-directeur général de Safran Electrical & Power, a réaffirmé la solidité des liens qui unissent le groupe au Royaume, rappelant que cette dynamique s’étend au-delà de Témara à travers les activités développées à Casablanca dans les moteurs électriques, l’électromécanique et les freins d’atterrissage.

Cette vision industrielle renouvelée s’inscrit pleinement dans la mutation écologique et technologique qui transforme le paysage aérien international. Alors que le secteur vise la neutralité carbone à l’horizon 2050, Safran place l’électrification et l’hybridation au cœur de son modèle d’innovation. L’amélioration de l’efficacité des moteurs, le recours aux carburants durables et la généralisation des architectures électriques avancées positionnent l’usine d’Aïn Atiq comme un levier stratégique dans la transition vers une aviation plus efficiente et décarbonée.