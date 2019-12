© Copyright : DR

Kiosque360. Le nouveau contrat-programme de RAM se fait toujours attendre. Toutefois, Nadia Fettah, ministre du Tourisme et du transport aérien, assure que les discussions sur ce sujet sont à un stade avancé.

Où en sont le gouvernement et RAM sur le nouveau contrat-programme du transporteur aérien national? C’est la question que se pose Les Inspirations Eco dans son édition de ce mercredi 18 décembre. Le journal, qui revient sur le passage au Parlement de la ministre du Tourisme, Nadia Fettah, explique les députés veulent que le calendrier de la conclusion du contrat-programme soit plus précis.

«Le contrat-programme sera empreint de réalisme et les concertations sont actuellement à un stade avancé», a assuré la ministre, citée par le journal. Nadia Fettah a mis aussi en avant la convergence des points de vue des départements ministériels qui se penchent actuellement sur la première version du contrat, essentiellement les axes portant sur l’amélioration des services, le renforcement du transport aérien au niveau interne et le renforcement des liaisons avec le continent africain.

On apprend également que les parlementaires ont insisté sur la nécessité de respecter les délais sur lesquels le gouvernement s’est engagé, à savoir d’ici la fin de cette année ainsi que le fait que cette question figure parmi les priorités du gouvernement.

Le journal note aussi que les données fournies aux membres de la Chambre des représentants mettent en avant les améliorations découlant des efforts de restructuration déployés sur la période 2011-2016, ayant pour objectif de jeter les bases du plan de développement de RAM.

On apprend que la feuille de route du gouvernement qui a été communiquée aux députés indique qu’il est urgent et nécessaire de conclure avant fin 2019 un nouveau contrat-programme entre l'Etat et RAM pour consolider les efforts et avancées réalisés dans le cadre de l’ancien contrat-programme.

Les Inspirations Eco précise en outre qu’un plan d’investissement couvrant la période 2020-2022 a également été établi et sera précédé par la mutualisation et la mise en cohérence des efforts des divers intervenants et parties prenantes du transport aérien, dont l’ONDA, et le secteur du tourisme, avec tout particulièrement l'ONMT.