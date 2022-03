En rejoignant l'alliance, la compagnie aérienne nationale a ajouté plus de 30 nouvelles destinations en Afrique au réseau.

La grande campagne de marketing et de communication en Afrique autour de l'adhésion de Royal Air Maroc (RAM) à l'alliance Oneworld, a fait escale vendredi à Lagos, au Nigeria.

Cette deuxième étape de la campagne a été marquée par une conférence de presse animée par le directeur Pôle Support de la RAM, Karim Benchekroun, et le PDG de Oneworld, Rob Gurney.

Cet évènement constitue ainsi l’occasion de célébrer le deuxième anniversaire de l’adhésion de la RAM en tant que membre à part entière à cette prestigieuse alliance, à travers laquelle la compagnie aérienne nationale pourra connecter l’Afrique à un réseau extrêmement étendu.

S'exprimant à cette occasion, Benchekroun s'est félicité de la célébration à Lagos de l'adhésion de la compagnie nationale à l'alliance Oneworld.

Le Nigeria est un marché très important pour la Royal Air Maroc mais aussi pour l'alliance Oneworld, a-t-il déclaré, mettant en avant que «nous sommes ici pour communiquer directement avec nos clients sur cette adhésion et les avantages considérables qu'elle leur offre».

«Le Nigeria est un marché naturel pour nous, compte tenu de son excellente relation avec le Royaume du Maroc», a poursuivi Benchekroun, ajoutant que ce pays constitue également un marché important pour l'aviation pour des raisons évidentes, à savoir l'existence d'une grande base de clients constituée de segments diversifiés.

S'attardant sur les conséquences de la crise de la Covid-19 sur le transport aérien, le Directeur Pôle Support de Royal Air Maroc a indiqué que le Nigeria a été l'un des premiers marchés que nous avons repris dès l'allègement des restrictions relatives à cette crise sanitaire.

Dans ce sens, il a souligné que la Royal Air Maroc a été très résiliente et a profité de cette période pour lancer de nombreuses initiatives allant de la restructuration à la réorganisation.

Il a ajouté que depuis la réouverture le 07 février par le Maroc des frontières, «la demande a repris très rapidement, et nous sommes maintenant à 70% des niveaux de demande de celle 2019, et à 100% sur certains marchés européens».

«En termes de reprise du réseau, nous sommes à 85%, avec une augmentation significative de l'utilisation des avions», a précisé Benchekroun.

«Royal Air Maroc est une compagnie africaine riche de ses 64 ans d'existence. Le réseau africain a été lancé dès le début de la compagnie en 1957, avec Dakar comme première ligne. Et jusqu'à aujourd'hui, ce réseau demeure une de nos priorités, si ce n'est pas la priorité numéro un, en termes de stratégie et d'orientation», a-t-il relevé.

Etre la première compagnie aérienne africaine à rejoindre Oneworld depuis le 1er avril 2020, signifie que «Royal Air Maroc amène cette prestigieuse alliance en Afrique, mais aussi l'Afrique à Oneworld", s'est encore réjoui Benchekroun.

Cela signifie également pour les clients de la RAM au Nigeria en particulier, et en Afrique en général, l'accès à un réseau extrêmement vaste, comptant pas moins de 1.000 destinations dans 170 pays, et un accès à jusqu'à 650 salons dans différents aéroports ainsi que d'autres avantages.

L'intégration de Royal Air Maroc au sein de Oneworld profite principalement aux clients de la compagnie, qui bénéficieront désormais d'une meilleure expérience grâce à des correspondances optimisées entre les quatorze compagnies membres avec une assistance partagée à l'international. Cette adhésion contribuera également à la promotion internationale des destinations africaines desservies par la compagnie.

«Faire partie de l'alliance Oneworld consolide la position de Royal Air Maroc comme l'un des leaders du transport aérien en Afrique», a mis en exergue Benchekroun.

Pour sa part, Rob Gurney a déclaré que «grâce à Royal Air Maroc, le réseau Oneworld est considérablement renforcé en Afrique, offrant ainsi une excellente connectivité vers les destinations d'affaires et de loisirs de la région. Alors que les voyages internationaux reprennent, les clients de Royal Air Maroc peuvent s'attendre à davantage de récompenses et d'avantages lorsqu'ils voyagent avec la compagnie aérienne et ses partenaires à Oneworld».

«Royal Air Maroc sera un contributeur important de Oneworld. Grâce à la proximité du Maroc avec l'Europe, le hub de la RAM à Casablanca est bien placé pour servir de porte d'entrée en Afrique au profit des clients de Oneworld», a-t-il indiqué.

Gurney a poursuivi que lorsque la compagnie aérienne a rejoint l'alliance, elle a ajouté plus de 30 nouvelles destinations en Afrique au réseau, ajoutant qu'avec un réseau solide de plus de 80 destinations, l'adhésion de Royal Air Maroc à Oneworld nous positionne comme l'alliance de choix pour les clients à destination et en provenance de cette région.

Alors que la crise sanitaire est de nos jours atténuée, les alliances continueront à jouer un rôle clé en fournissant aux compagnies aériennes membres un réseau mondial pour mieux servir leurs clients, a-t-il conclu.