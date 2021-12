© Copyright : DR

Kiosque360. Selon l’Agence nationale des ports (ANP), l’activité portuaire, à fin novembre 2021 est en léger recul. Toutefois, les ports de Laâyoune, Safi, Nador et Mohammedia sont dans une bonne dynamique à fin novembre 2021. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd'hui Le Maroc.

A fin novembre 2021, l’activité portuaire est en léger recul de 1,8% atteignant un volume global de 83,1 millions de tonnes (MT) contre 84,69 MT en 2020 et 80,49 MT en 2019, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour.

Le quotidien fait ainsi observer que trois ports ont assuré 76% du transit durant les onze premiers mois de 2021. Il s’agit des ports de Mohammedia, Casablanca et Jorf Lasfar. On apprend que le trafic par port est marqué par la performance de quatre ports (Laayoune, Safi, Nador et Mohammedia). «Pour ce qui est de l’activité croisières, le port de Nador a enregistré à fin novembre 2021 le transit de 134.007 passagers. Pour rappel, l’accès aux autres gares maritimes dans les ports gérés par l’ANP est suspendu pour tous les navires de plaisance, de croisière et de passagers, en raison de la pandémie de Covid-19», souligne Aujourd’hui Le Maroc.

«Côté TIR, son volume se chiffre à 24.918 unités, connaissant ainsi une forte croissance de 43,6% comparativement à la même période de l’année passée. A lui seul, le port de Nador a concentré 24.701 unités. Ce qui constitue 99,1% du trafic global TIR», poursuit la même source, ajoutant que le port de Jorf Lasfar (avec 32,3 millions de tonnes) est à la première place avec une quote-part de 39% du trafic global. Comparé à la même période en 2020, ce port est en baisse de 5,6%, en raison de la baisse du trafic des engrais (-7,2%), du soufre (-12,2%), des phosphates (-44,8%), et des céréales (-19,4%), note-t-on aussi.

Constituant environ 32% du trafic global, le port de Casablanca a assuré le transit de 26,6 MT durant les onze premiers mois de 2021, ajoute Aujourd’hui Le Maroc, soulignant que l’activité de ce port est en régression de 3,7%, attribuée essentiellement à la baisse des importations de céréales (-22%), des aliments de bétails (-18,7%) et des phosphates (-4,1%).

«Du côté de Safi, le volume du trafic s’élève à 9 millions de tonnes, soit une progression de 11,5% en glissement annuel, due au fort rebond des importations du charbon (+38%), du gypse (+23,7%) et de la barytine (+373,6%). Plus loin au sud, le trafic ayant transité par le port d’Agadir atteint 5 millions de tonnes à fin novembre 2021, soit une baisse de 9,9%», poursuit le journal.

On apprend que le port de Mohammedia a connu pour sa part une hausse de 3,9% par rapport aux onze premiers mois de l’année 2020, enregistrant ainsi un volume de 4,3 MT. Pour sa part, le port de Laâyoune a connu une croissance de 20% de son activité au cours des onze premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l’année précédente et que le volume du trafic au sein de ce port est d’environ 1,9 million de tonnes.

«Se chiffrant à 1.178.388 EVP durant les onze premiers mois de l’année 2021, l’activité des conteneurs est en hausse de 5,6%. Au niveau tonnage, cette activité a marqué une hausse de 2,9%, avec un volume de 11,2 millions de tonnes. Par nature de flux, les exportations sont en hausse de 3,6%, avec un volume de 480.936 EVP alors que les conteneurs vides à l’export ont affiché un volume de 291.045 EVP (+1,5%), représentant ainsi 60,5% du trafic global des conteneurs à l’export», conclut Aujourd’hui Le Maroc.