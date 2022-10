© Copyright : DR

Kiosque. La perspective de la levée de la subvention du prix de la bonbonne de gaz à la faveur d’une aide directe aux ménages vulnérables prévue par le gouvernement suscite déjà des réactions négatives. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Serait-ce la décision impopulaire de trop du gouvernement? L’Exécutif envisage, à terme, de supprimer la subvention de ce produit et l’octroi d’aides directes au ménages. Cette dernière mesure a été annoncée par le ministre délégué en charge du Budget, Fouzi Lekjaa. «À partir de cette année, nous allons allouer 20 milliards de dirhams aux aides directes au profit des ménages vivant dans la précarité», a-t-il annoncé, précisant que la subvention actuelle ne bénéficie guère aux familles précaires qui consomment moins d’une bonbonne de gaz par mois, rappelle Les Inspirations Eco dans son édition du 1er novembre.

«Le débat concernant la Caisse de compensation et le ciblage nous a pris 10 ans, et nous étions toujours unanimes à estimer que les subventions exhaustives de la Caisse de compensation ont été contre-productives», a relevé Lekjaa, soulignant que les personnes au faible pouvoir d’achat sont celles qui ont bénéficié le moins de ces subventions».

Cela étant, sans subvention, la bouteille de gaz risque de voir son prix tripler, passant de 40 à 120 dirhams. De de quoi susciter l’ire de l’opinion. La Fédération marocaine des droits du consommateur qui fustige toute augmentation, la question du gaz étant très «explosive», indique le quotidien. Son président, Bouazza Kherrati, alerte que mettre fin à cette subvention pourrait être l’amorce d’une instabilité sociale. «Nous suggérons au gouvernement de revoir cette hypothèse qui n’est susceptible d’être viable que sous réserve d’être précédée de mesures préalables», insiste Kherrati. Pour lui, il faut instituer le Registre social unifié (RSU) et, pour ce faire, déterminer la notion de «seuil de pauvreté». L’expérience du RAMED, qui «a lamentablement échoué pour cause d’une mauvaise gestion», rappelle un mauvais souvenir. La suspension totale de la Caisse de compensation est conditionnée par le RSU et la diminution des impôts prélevés à la source des retraités, fonctionnaires et salariés.

Afin de trouver les ressources nécessaires pour mettre en œuvre son programme de subvention directe (qui ne concerne pas que le gaz), Lekjaa a souligné l’importance de l’amélioration de la contribution des grandes sociétés réalisant un bénéfice net supérieur à 100 millions de dirhams, lesquelles seront assujetties à un taux de 35%, y compris celles exerçant des activités en situation de monopole. Ceci permettra, a expliqué le ministre, la consécration du principe de solidarité sociale et de neutralité fiscale tout en ayant un impact considérable sur la réforme de la Caisse de compensation et sur le ciblage des ménages pauvres et vulnérables dans les programmes sociaux.