Vidéos. "Siba" de Don Bigg, en souvenir du tournage du clip de "La Famille" qui avait viré au drame

Don Bigg, l'artiste adepte de l'humour caustique.

Le clip "La Famille" réunissant pour la première fois Don Bigg et Aminux avait tourné au drame. Le tournage, en juin 2021, s'était achevé sur le décès de deux membres de l'équipe en régie: Yassine et Imad. Don Bigg leur rend hommage et pousse un cri du cœur dans "Siba".

Siba et La Famille de Don Bigg sont en tête des tendances sur YouTube. Ces deux titres sont sortis successivement il y a deux jours et ils récoltent déjà le top des vues sur les réseaux sociaux. Et pour cause ces deux chansons sont liés à un drame. Le tournage du clip La Famille, de Aminux en featuring avec Don Bigg en juin 2021 avait mal tourné. Deux membres en régie, Imad et Yassine étaient décédés après avoir été percutés par un chauffard à bord d’un véhicule léger sur le boulevard Ghandi, à Casablanca. Don Bigg en parle dans Siba, diffusé il y a 24 heures et qui avait enregistré 256.000 vues, à l’écriture de ses lignes. Le rappeur y raconte le film de ce triste évènement. Un drame qu’ils étaient loin d’imaginer. «Nous ne savions pas que l’heure allait sonner. Il était minuit, les policiers étaient présents, il nous restait un seul séquence et on allait finir. Le gamin était saoul. Comment se fait-il que dans un état de droit il soit toujours libre.» Vidéo. Accusé de racisme, Don Bigg annonce que son compte Facebook avait été piraté Cet accident avait fait couler beaucoup d’encre et traumatisé toute l’équipe qui était très motivée. «Ce triste évènement a laissé des traces indélébiles… On a tous pleuré…», répète Don Bigg dans son flow

